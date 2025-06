Segurança mata atirador em igreja de Michigan, segundo polícia

Na manhã de domingo, um homem armado atacou a CrossPointe Community Church, localizada nos subúrbios de Detroit, Michigan. O incidente ocorreu durante um culto especial de escola bíblica de férias, por volta das 11 horas, e deixou os frequentadores em estado de choque.

O suspeito, um homem de 31 anos da cidade de Romulus, dirigiu de forma errática em frente à igreja, vestindo um colete tático e portando uma arma longa e uma pistola. Assim que saiu do veículo, ele começou a disparar contra o prédio, que abrigava cerca de 150 pessoas naquele momento.

Um membro da igreja, ao testemunhar a situação, agiu rapidamente e atropelou o atirador com sua caminhonete. Isso deu tempo para os seguranças da igreja se mobilizarem e reagirem. Dois membros da equipe de segurança então atiraram no agressor, que foi morto no local.

Um dos seguranças foi ferido na perna, mas seu estado é estável e ele está aguardando cirurgia. Não houve outros feridos entre os frequentadores.

O pastor sênior da igreja, Bobby Kelly Jr., afirmou que o atacante não parece ser um membro da congregação e que a motivação por trás da ação ainda está sendo investigada. O chefe de polícia de Wayne, Ryan Strong, mencionou que o suspeito parecia estar em uma crise de saúde mental.

As chamadas para o 911 começaram a ser recebidas cerca de seis minutos após o início dos disparos. Apesar dos tiros, o agressor não conseguiu entrar no interior da igreja, mas disparou várias vezes contra o exterior.

Os sons dos tiros inicialmente foram confundidos pelos congregantes com barulhos de construção, e muitos continuaram assistindo ao culto até que o segurança os instruiu a evacuar o local. Um vídeo do momento mostra pessoas se aglomerando para deixar a sala após os primeiros tiros e alguns gritos de pânico.

Em resposta ao aumento da violência em locais de adoração em todo o país, a CrossPointe Community Church criou uma equipe de segurança há quase uma década. Embora a igreja nunca tenha recebido ameaças específicas, o pastor Kelly destacou que ações preventivas são essenciais para a proteção da comunidade.

Após o ocorrido, a comunidade se uniu para oferecer apoio mútuo, e líderes da igreja se reunirão para discutir um plano de ação para lidar com as consequências do ataque.

O senador estadual Darrin Camilleri, que representa a região de Wayne, elogiou a rápida resposta da equipe de segurança, afirmando que a situação poderia ter sido muito pior. Ele também enfatizou a importância de entender as razões por trás do ataque e de reforçar a segurança em lugares de culto.

A CrossPointe Community Church se apresenta como uma comunidade cristã que acolhe todos, independentemente de suas histórias de vida. Eles oferecem serviços tanto online quanto presenciais, incentivando a exploração da fé e a vivência de uma verdadeira comunidade cristã.