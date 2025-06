Resumo do capítulo de terça-feira tem fuga de Juliano

Juliano, personagem interpretado por Fábio Assunção, comete um crime impactante na novela “Garota do Momento”. Ele assassinou Zélia, vivida por Letícia Colin, após uma armadilha que ela preparou para gravação de sua confissão sobre o assassinato de Valéria. Com a situação se agravando, Zélia acaba morrendo, e Juliano decide fugir.

Após o crime, ele se esconde em um barco, seguindo as instruções de Maristela, interpretada por Lilia Cabral. Essa reviravolta na trama ocorre durante os capítulos que vão ao ar nos últimos dias da novela.

A Globo não divulgou esses detalhes específicos em seus resumos da novela, mas informações sobre esses acontecimentos têm gerado grande expectativa entre os telespectadores. Juliano, peça central dessa narrativa obscura, agora vive uma situação de tensão e fuga.

No capítulo que irá ao ar na terça-feira, 24, outros eventos também marcam a trama. Teresa aconselha Lígia sobre como reconquistar Raimundo, enquanto Maristela tem uma discussão acalorada com Basílio e reafirma sua determinação de não perder a fábrica. Em um ponto leve da história, Topete interage com Anita em seu programa de TV, e Lígia faz uma serenata para Raimundo. A trama também mostrará Maristela em busca de Bia em outro desdobramento da história.

Esses acontecimentos ilustram a complexidade das relações entre os personagens, à medida que a trama se aproxima de seu desfecho. A expectativa do público está alta para ver como esses conflitos e mistérios serão resolvidos nos últimos episódios.