MEC começa pagamento da 4ª parcela do pé-de-meia 2025

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, no dia 23 de junho de 2025, o pagamento da quarta parcela do programa Pé-de-Meia. O valor de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio da rede pública que comprovam presença nas aulas. O repasse será feito até o dia 30 de junho e os pagamentos serão realizados de acordo com o mês de nascimento dos alunos.

Para os estudantes menores de idade que ainda não conseguiram desbloquear o aplicativo Caixa Tem, é necessário que um responsável legal autorize o uso da conta. Essa autorização pode ser feita por meio do próprio aplicativo, se o responsável for pai ou mãe, ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Para os alunos que têm 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a movimentação do dinheiro.

Além das parcelas regulares, o programa também oferece um incentivo adicional. Os alunos do último ano do ensino médio que participarem de todas as etapas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 receberão uma bônus de R$ 200 após a realização das provas. A taxa de inscrição do Enem também é isenta para todos os alunos envolvidos no Pé-de-Meia, sendo que o prazo para pagamento vai até o dia 27 de junho.

No decorrer do ano, os alunos do programa que mantiverem uma frequência igual ou superior a 80% nas aulas poderão receber até R$ 9.200 ao longo de todo o ensino médio.

Criado pela Lei nº 14.818/2024, o programa Pé-de-Meia tem como objetivo fomentar a permanência e a conclusão dos estudos de jovens matriculados no ensino médio público, além de buscar democratizar o acesso à educação e reduzir desigualdades sociais. O programa conta com a colaboração de estados, municípios e do Distrito Federal para fornecer informações necessárias à sua execução, garantindo que os estudantes tenham acesso aos benefícios.