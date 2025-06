Josh Shapiro comenta sobre dinheiro do estado para estádios

No domingo, a Associated Press (AP) divulgou informações confusas sobre o uso de verbas estaduais para projetos de estádios, provocando uma série de correções ao longo do dia. O caso teve início a partir de declarações do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que foi questionado sobre a possibilidade de o estado financiar construções de arenas esportivas.

O conteúdo inicial da matéria indicava que Shapiro afirmara que recursos estaduais não estariam disponíveis. Essa interpretação, no entanto, estava errada. Após a publicação, a AP modificou a reportagem, mas não esclareceu as razões da mudança, levando muitos a se perguntarem o que realmente aconteceu.

Durante uma entrevista, um repórter da AP questionou Shapiro sobre os comentários feitos quando o Philadelphia 76ers buscavam um novo local para jogar. Shapiro confirmou que não era a favor do uso de dinheiro público para essa construção. Quando perguntado sobre um possível novo estádio para o time do Philadelphia Eagles, Shapiro evitou entrar em detalhes, mas enfatizou a importância de garantir bons locais para os times da região, como os Eagles e os Steelers, que atraem tanto os torcedores quanto investimentos para a economia local.

Ele também expressou preocupação com a situação econômica, mencionando potenciais cortes federais que poderiam causar impactos sérios, como a perda de assistências sociais e o fechamento de hospitais. Shapiro destacou a necessidade de equilibrar os investimentos em esportes e turismo com as demandas essenciais dos cidadãos da Pensilvânia.

Em resumo, enquanto sua fala sugere que não será fácil conseguir verba estatal para estádios, o governador não declarou explicitamente que esses recursos estão fora de questão. A confusão surgiu da interpretação inicial equivocada da reportagem da AP, que necessitou de correções para refletir com precisão o que foi realmente dito.