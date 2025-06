Jessie J fala sobre altos e baixos em atualização de saúde

Jessie J, a conhecida cantora britânica de 37 anos, compartilhou recentemente uma atualização sobre sua jornada de tratamento contra o câncer de mama. Em uma postagem no Instagram, realizada na segunda-feira, 23 de junho, ela falou sobre a cirurgia que passou para remover o câncer, revelando algumas das dificuldades e alegrias dos últimos dias.

Na publicação, Jessie ressaltou sua gratidão pelo atendimento recebido da equipe médica, mencionando especificamente seu médico e enfermeiros. Ela também expressou apreciação por amigos e familiares que estiveram ao seu lado durante esse momento desafiador. Jessie está agora em casa, onde se recupera e aguarda os resultados dos exames realizados após a cirurgia.

A cantora fez questão de mencionar a presença de seu namorado, Chanan Safir Colman, e de seu filho de dois anos, Sky, que a apoiaram em sua recuperação. Jessie adicionou um toque de humor à situação ao brincadeira sobre Chanan estar vestido de enfermeiro. Em seu post, ela enviou mensagens de apoio a todas as pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes, ressaltando que é importante se manter forte em tempos difíceis.

A postagem incluía imagens suas no hospital, mostrando as marcas feitas pelos médicos para os cortes cirúrgicos, além de vídeos dela descansando após o procedimento. Essa interação com os fãs demonstra sua transparência em compartilhar momentos difíceis e seus altos e baixos.

Uma semana antes dessa cirurgia, na data de 16 de junho, Jessie se apresentou no Wembley Stadium, um evento que considerou especial, já que foi seu último show antes do início do tratamento. Durante a apresentação, ela falou sobre a batalha que enfrentaria contra o câncer de mama, destacando sua gratidão pela vida e por sua carreira, assim como por seu filho e familiares.

Jessie J já havia anunciado seu diagnóstico de câncer de mama em uma postagem anterior no Instagram, no dia 3 de junho. Na ocasião, ela mencionou ter recebido a notícia de forma otimista, focando no fato de que o câncer foi detectado em estágios iniciais. A cantora revelou ter passado por muitos testes antes da cirurgia e se dispõe a compartilhar sua experiência com os fãs, reafirmando seu compromisso de ser transparente sobre sua vida.