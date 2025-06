James Gunn destaca a química entre Clark Kent e Lois Lane

A nova abordagem do universo DC começará com o filme “Superman”, que está sendo desenvolvido por James Gunn. O diretor explicou que já tinha começado a escrever a história do super-herói antes de ser oficialmente contratado pela DC. A princípio, o plano era filmar “Peacemaker” antes de dedicar-se ao Superman, mas Gunn percebeu que era essencial ter um filme do Superman como base para o novo universo da DC. Ele afirmou que o personagem, sendo um super-herói original e icônico, é perfeito para liderar essa nova fase.

James Gunn destacou que encontrou um desafio ao criar essa versão do Superman. Ele buscou uma narrativa que não fosse uma repetição das histórias anteriores, mas que também respeitasse a essência do personagem. O objetivo era identificar algo novo que interessasse ao público, mantendo a fidelidade aos valores que o Superman representa.

David Corenswet, ator que interpreta o Superman, informou que essa versão do personagem aborda mais seu lado humano. Ele revelou que, ao ler o roteiro, a cena inicial mostrou o Superman em um momento de vulnerabilidade, o que o deixou animado. Ele aparece ferido e precisando de ajuda, o que contrasta com a imagem tradicional do super-herói forte e invencível. Essa abordagem visa mostrar o desenvolvimento gradual da força e da confiança dele ao longo da história.

A relação entre Superman e Lois Lane também é tema central do filme. A atriz Rachel Brosnahan comentou sobre uma cena importante que apresenta uma longa entrevista entre os dois personagens. Ela acredita que essa cena revela diferentes aspectos do relacionamento deles, incluindo a ternura e a paixão. Em apenas dez minutos, é possível perceber como se conectam em seus pontos de vista sobre o mundo.

James Gunn destacou a “química eletrizante” entre os atores que interpretam Lois e Clark. Ele mencionou que essa conexão é difícil de descrever, pois já havia trabalhado com outros casais nas telas que não tinham essa mesma dinâmica. Para ele, foi impressionante ver a Lois, interpretada por Brosnahan, deixar o Superman, interpretado por Corenswet, em uma situação de total vulnerabilidade. Isso o fez compreender como o homem mais forte do mundo pode se sentir atraído por uma mulher tão forte e inteligente.