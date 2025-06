Homem surta e mata tia em Palmeira dos Índios; crime brutal

Uma mulher de 55 anos, chamada Maria José Soares Brandão, foi encontrada morta em sua casa no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios, Alagoas, na manhã de segunda-feira, 23. O principal suspeito de seu assassinato é o sobrinho, que supostamente teria cometido o crime durante um surto psicótico.

O crime aconteceu na Rua Severino Cordeiro de Souza, onde Maria José e o sobrinho viviam juntos. A situação foi descoberta quando a irmã do suspeito chegou para visitá-los e percebeu algo errado. Ela decidiu chamar a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo da mulher, envolto em lençóis, sobre o sofá da sala. Maria José apresentava várias lesões no rosto e na cabeça, além de sinais de asfixia.

De acordo com a Polícia Militar, o sobrinho teria utilizado uma garrafa para agredi-la antes de asfixiá-la. Equipes da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem, apenas confirmaram o óbito.

O suspeito se apresentou à polícia, acompanhado da irmã. Ele foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Palmeira dos Índios, onde foi preso em flagrante.

A Polícia Civil está investigando o caso para entender melhor as circunstâncias do surto do suspeito e o que motivou o crime. Algumas testemunhas relataram que o homem demonstrava sinais de problemas mentais e que, antes do homicídio, havia mantido a tia em uma situação de confinamento dentro da casa.