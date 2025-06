Edital divulgado: 50 vagas com salários de até R$15.021,89

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará lançou o edital do concurso público para 2025, que oferece 50 vagas imediatas para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador. Além dessas vagas, haverá cadastro de reserva.

A organização do concurso ficará a cargo do Cebraspe, e as inscrições estarão abertas de 30 de junho até 22 de julho de 2025. A taxa de inscrição foi fixada em R$150,00. Os candidatos devem se preparar para as provas, que estão agendadas para o dia 31 de agosto de 2025.

Datas Importantes

O cronograma do concurso é fundamental para os candidatos, que devem prestar atenção nas seguintes datas:

Inscrições: de 30 de junho a 22 de julho de 2025

Provas: 31 de agosto de 2025

Cargos e Remuneração

Os cargos disponíveis e suas respectivas remunerações são os seguintes:

Analista Judiciário (diversas especialidades) Salário: R$ 6.008,76 (vencimento básico) e R$ 4.807,00 (gratificação de nível superior)

Oficial de Justiça Avaliador Salário: R$ 6.008,76 (vencimento básico), R$ 4.807,00 (gratificação de nível superior) e R$ 4.206,13 (risco de vida)



Etapas do Concurso

Os candidatos passarão por várias etapas de avaliação, que incluem:

Provas objetivas, que são eliminatórias e classificatórias.

Prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

Avaliação de títulos, que será classificatória.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na tarde do dia da aplicação, com duração total de 4 horas e 30 minutos. A prova objetiva contará com 120 questões sobre diversas áreas do conhecimento.

Prova Discursiva

A prova discursiva valerá até 10,00 pontos e exigirá a redação de um texto dissertativo com entre 20 e 30 linhas, abordando temas de atualidades.

Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos terá um valor máximo de 1 ponto, mesmo que a soma dos títulos apresentados ultrapasse esse limite. Somente certificados e títulos válidos até a data do envio serão aceitos.

Este concurso representa uma oportunidade significativa para aqueles que desejam trabalhar no setor público, com boas remunerações e vantagens. O interessados devem preparar-se bem para as etapas e garantir sua inscrição dentro do prazo estabelecido.