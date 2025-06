Concurso do TJPA tem banca definida e salários de R$ 14 mil

A carreira pública nos tribunais é uma das opções mais desejadas por quem busca uma estabilidade financeira e benefícios atrativos. No estado do Pará, a expectativa está alta pelo lançamento do novo concurso do Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA). A realização do concurso já está confirmada, com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como a organizadora do processo seletivo.

Este concurso é visto como uma das melhores oportunidades do ano, principalmente devido ao número de vagas e os salários oferecidos. Estão sendo disponibilizadas 50 vagas imediatas, divididas entre os cargos de oficial de justiça e analista judiciário. Além disso, será criado um cadastro de reserva para diversas especialidades, que permite a contratação de mais candidatos conforme a necessidade.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Oficial de Justiça:

Oficial de Justiça Avaliador: cadastro de reserva.

Analista Judiciário:

Direito: 30 vagas + cadastro de reserva.

Psicologia: 4 vagas + cadastro de reserva.

Serviço Social: 3 vagas + cadastro de reserva.

Pedagogia: 3 vagas + cadastro de reserva.

Análise de Sistemas: 2 vagas + cadastro de reserva.

Área Administrativa: 1 vaga + cadastro de reserva.

Análise de Suporte: 1 vaga + cadastro de reserva.

Outras especialidades como Ciências Contábeis, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística e Fiscal de Arrecadação terão 1 vaga cada, todas com cadastro de reserva.

Os salários para quem for aprovado são outro atrativo do concurso. A remuneração inicial varia de acordo com a função. O vencimento básico é de R$ 5.668,65, acrescido de uma gratificação de nível superior no valor de R$ 4.534,92. Especificamente, os valores por cargo são os seguintes:

Oficial de Justiça: R$ 14.171,62, com gratificação de risco de vida de 70% sobre o vencimento básico.

Analista Judiciário nas áreas de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia: R$ 11.904,16, com gratificação de risco de vida de 30%.

Demais Analistas: R$ 10.203,57.

Além dos salários, os servidores do TJ PA podem ter um aumento nos ganhos através do adicional de qualificação. Para quem possui especialização, o adicional é de 15%; para mestrado, 20%; e para doutorado, 25%.

Outro ponto interessante do concurso é o auxílio-alimentação, que, com valor de R$ 3.200, se destaca como um dos melhores do serviço público brasileiro. Esse valor é significativamente maior do que o benefício oferecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que é de R$ 1.784,42.

O concurso também conta com um sistema de cotas para promover a inclusão. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

5% para pessoas com deficiência.

20% para candidatos negros (pretos ou pardos).

3% para candidatos indígenas.

A estrutura do concurso segue um padrão semelhante ao da edição anterior, que também foi organizada pelo Cebraspe, que ofereceu 200 vagas. Os candidatos podem esperar incluir em suas provas questões sobre Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Administração Pública e Poder Judiciário, além de conhecimentos específicos conforme a área de atuação.

A previsão é de que o edital do concurso TJ PA seja publicado em breve, uma vez que a banca organizadora já está escolhida. Os candidatos devem se manter informados através dos canais oficiais do Tribunal de Justiça do Pará e do Cebraspe para não perder prazos importantes de inscrição.