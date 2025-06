Calendário SEP: entrega de notas para alunos da educação básica

O Ciclo Escolar 2024-2025 da Secretaria de Educação Pública (SEP) está prestes a finalizar. Os alunos do ensino básico estão se preparando para a conclusão do ano letivo, e, por isso, os docentes entregarão as avaliações finais de cada estudante. Essa entrega das boletas de notas é crucial, pois os pais precisam desse documento para realizar a matrícula no próximo nível de ensino.

Conforme o calendário escolar da SEP, as aulas se encerrarão no dia 16 de julho. Assim, os pais receberão as notas antes dessa data. As autoridades educativas estabeleceram um cronograma para a entrega das boletas de calificação, que será realizada nas escolas de educação infantil, fundamental e média mantidas pela SEP.

Em alguns estabelecimentos, a entrega das notas será feita pessoalmente, nas salas de aula. Em outros casos, os responsáveis poderão acessar as boletas pela internet, utilizando a plataforma do Sistema de Informação e Gestão Educativa (SIGED). A maneira como as notas serão entregues pode variar de acordo com cada escola, que informará os detalhes aos pais e tutores.

Segundo o calendário oficial, a entrega das notas ocorrerá entre os dias 14 e 16 de julho, cobrindo todos os colégios de educação básica do país. A SEP definiu que a entrega das boletas será majoritariamente presencial. Assim, pais e responsáveis deverão comparecer às escolas para retirar os documentos que mostram o desempenho dos alunos ao longo do ciclo escolar.

Essa abordagem presencial é valorizada, pois permite um contato direto entre as famílias e os educadores, facilitando a resolução de dúvidas e o acompanhamento individualizado de cada aluno.

Entretanto, a SEP também reconhece a importância de disponibilizar opções digitais para aqueles que não podem ou preferem não comparecer pessoalmente. Para isso, foram criados canais online que possibilitam a consulta e o download das boletas de notas. O Sistema de Informação e Gestão Educativa (SIGED) se destaca como um recurso fundamental na comunidade escolar.

Através do SIGED, pais e tutores podem acessar o portal oficial com a Cláusula Única de Registro de Pessoal (CURP) do estudante, consultar as notas finais e baixar o documento em formato PDF.