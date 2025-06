AC/DC anuncia turnê de cinco datas para o final de 2025

A banda AC/DC anunciou que vai realizar cinco shows na Austrália durante o inverno. A turnê começará no dia 12 de novembro em Melbourne e terminará no dia 14 de dezembro em Brisbane. Entre as apresentações, há uma pausa de pelo menos nove dias, exceto para a transição de Adelaide para Perth, que é de quatro dias. Isso sugere a possibilidade de adição de novas datas ao calendário.

AC/DC, uma das bandas de rock mais icônicas do mundo, foi formada em Sydney em 1973. O primeiro show da banda aconteceu em uma festa de Réveillon no clube Chequers. Vale lembrar que, curiosamente, a banda Journey também fez sua estreia no mesmo dia, a mais de 11 mil quilômetros de distância, em São Francisco.

Esses shows marcarão a primeira visita da AC/DC à Austrália desde a turnê Rock or Bust, que ocorreu em novembro e dezembro de 2015, quando a banda realizou 11 apresentações entre Austrália e Nova Zelândia.

No dia 28 de maio deste ano, a banda encerrou uma turnê pela América do Norte com um show lotado em Cleveland. Em 26 de junho, AC/DC dará início a uma turnê pela Europa, que irá até 21 de agosto, finalizando em Edimburgo, na Escócia.

A formação atual da banda inclui o guitarrista fundador Angus Young e o vocalista Brian Johnson, junto com o guitarrista rítmico Stevie Young, o baixista Chris Chaney e o baterista Matt Laug. O último álbum de estúdio da banda, intitulado “Power Up”, foi lançado em 2020.

Confira as datas confirmadas da turnê australiana:

– 12 de novembro: Melbourne – Melbourne Cricket Ground

– 21 de novembro: Sydney – Accor Stadium

– 30 de novembro: Adelaide – Adelaide Grand Final

– 4 de dezembro: Perth – Optus Stadium

– 14 de dezembro: Brisbane – Suncorp Stadium