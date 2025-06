Saúde de Florinda Meza corre risco por série Chespirito

Florinda Meza, conhecida por interpretar Doña Florinda, está enfrentando dificuldades de saúde relacionadas à série biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”. Lançada em 5 de junho, a produção explora a vida de Roberto Gómez Bolaños, criador de clássicos como “El Chavo del 8” e “Chapulín Colorado”.

Desde antes do lançamento, Florinda expressou descontentamento com a representação de sua vida e a de seu falecido marido. Ela afirmou que a série não retrata a verdade sobre sua relação com Bolaños. Uma fonte próxima à atriz relatou que ela foi afetada profundamente pelos eventos retratados nos primeiros episódios, apresentando sinais de depressão e ansiedade. A pessoa informou que Florinda está sentindo dores de cabeça e fortes pontadas no coração, levando a preocupação entre amigos e familiares. A atriz será submetida a exames médicos para entender melhor sua condição.

A insatisfação dela com a série é notável. Florinda tentou evitar o lançamento da produção, acreditando que os eventos narrados não correspondem à realidade. Ela teve acesso a partes do roteiro e ficou indignada com uma cena onde a relação entre ela e Roberto é retratada de forma questionável, já que há uma diferença de 20 anos entre eles.

Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, procurou compensá-la financeiramente, sabendo que ela possui 52% dos direitos de “Chespirito”. Ele ofereceu cerca de 500 mil dólares, mas Florinda recusou a quantia. Além disso, ela fez declarações à imprensa ressaltando que a série merece atenção por seu conteúdo, mas não reflete a verdadeira história de sua vida e do legado de Roberto. Florinda defende que a memória de seu marido deve ser lembrada por suas contribuições artísticas, e não por uma narrativa ficcional que distorce os fatos.

Esse contexto vem gerando um aumento das críticas à série, levando a discussões sobre a fidelidade à biografia de ícones da cultura pop. A saúde de Florinda Meza e suas preocupações refletem a complexidade emocional que envolve a representação de figuras públicas em produções audiovisuais.