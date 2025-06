Vanderson utiliza filha em golpe no programa ‘Dona de Mim’

Após descobrir que é o pai biológico de Sofia, Vanderson, interpretado por Armando Babaioff, começará a tramá-lo um novo plano para obter dinheiro na novela “Dona de Mim”, da TV Globo. A revelação da paternidade deixará Vanderson ambicioso e disposto a manipular a situação em seu favor.

Nos próximos capítulos da trama, Vanderson se verá frustrado ao ser impedido de se encontrar com a filha por Samuel, interpretado por Juan Paiva, e Leo, interpretado por Clara Moneke. Ele tentará aproximar-se de Sofia na porta da escola, mas será barrado e expulso do local sem poder vê-la.

De volta ao apartamento de Jaques, personagem de Marcello Novaes, onde mora temporariamente, Vanderson desabafará com Tânia, vivida por Aline Borges, sobre a situação. Ele expressará sua revolta ao afirmar que não consegue entender por que chamar a polícia seria necessário apenas por tentar ver a filha. “Desde quando isso é crime?”, questionará.

Apesar de demonstrar vontade de ver Sofia, Vanderson deixa claro que não pretende lutar pela guarda da criança. Em sua conversa com Tânia, explicará que a mãe de Sofia, Ellen, sabia que ele não queria ser pai, e por isso decidiu levar o dinheiro que tinham. No entanto, mesmo sem o desejo de se envolver na vida da filha, Vanderson está determinado a explorar a situação em busca de lucro. Ele argumentará que, por conta do amor que a família Boaz tem por Sofia, ela pode ser uma boa fonte de rendimento para ele.

Com essa nova estratégia em mente, Vanderson seguirá manipulando as circunstâncias para alcançar seus objetivos financeiros, deixando claro que sua ambição está acima de qualquer laço emocional.