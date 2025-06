Salário de Manuel Neuer, estrela do Bayern de Munique, revelado

Manuel Neuer tem sido um dos pilares do Bayern de Munique por mais de uma década, sendo considerado um símbolo da identidade e do sucesso do clube, tanto na Alemanha quanto na Europa. Apesar de questões relacionadas à idade e a lesões, a confiança da diretoria no seu desempenho é evidenciada pelo seu contrato atual.

Mesmo nesta fase da carreira, Neuer ocupa uma posição de destaque em termos salariais, mantendo-se entre os goleiros mais bem pagos da Europa. Para a temporada 2024-2025, seu salário base é de 21 milhões de euros, o que significa cerca de 404 mil euros por semana. Este valor não só consolida seu lugar como o goleiro mais bem pago do mundo, como também reflete sua experiência e liderança no vestiário, fatores que são bastante valorizados pelo Bayern.

Além do salário fixo, o contrato de Neuer também inclui bônus por desempenho, que estão relacionados a métricas como número de jogos sem sofrer gols e o sucesso da equipe em competições. Essa combinação de um alto salário fixo com incentivos demonstra a contínua valorização da sua liderança e importância para o time.

Em fevereiro de 2025, o Bayern anunciou uma extensão do contrato de Neuer por mais um ano, que agora vai até 30 de junho de 2026. Esta será sua 15ª temporada no clube. O clube tem adotado uma estratégia de renovar contratos de jogadores experientes por períodos mais curtos, permitindo uma avaliação a cada nova temporada. Com a aproximação de seu 40º aniversário, Neuer parece determinado a encerrar sua carreira no Bayern, pelo menos até o final deste novo contrato. O clube, por sua vez, já está preparando a transição, investindo na formação do jovem goleiro Jonas Urbig, mas sem abrir mão da experiência que Neuer traz.