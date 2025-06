Ryan Gosling revela seu filme favorito com baixa pontuação no Rotten Tomatoes

Ryan Gosling compartilhou sua lista de filmes favoritos durante uma entrevista no canal do YouTube Still Watching Netflix, onde promovia o filme “The Gray Man”. Entre as escolhas, ele destacou “Bloodsport”, estrelado por Jean-Claude Van Damme, “Ghost Rider”, que conta com a participação de sua parceira Eva Mendes, e “Step Brothers”, que ele considera seu “favorito secreto”.

Gosling comentou que muitas vezes as pessoas mencionam filmes considerados “clássicos” como seus favoritos, quando na verdade, o que realmente amam são comédias como “Step Brothers”. Ele elogiou o trabalho dos protagonistas Will Ferrell e John C. Reilly, afirmando que sempre é um bom momento para assistir a este filme. A produção é conhecida por suas cenas engraçadas e pela química entre os atores, resultando em uma das comédias mais memoráveis da era moderna.

No filme, Dale Doback (Reilly) e Brennan Huff (Ferrell) se tornam meio-irmãos quando os pais deles se casam. Inicialmente, eles se detestam, mas acabam encontrando pontos em comum. Uma das cenas memoráveis é quando Dale pede a Brennan para não tocar em seu kit de bateria, desencadeando uma situação hilária. O diretor Adam McKay também contribuiu para o sucesso do filme, que é repleto de diálogos engraçados e situações absurdas.

Embora “Step Brothers” tenha recebido críticas mistas, foi um sucesso de bilheteira e gerou discussões sobre uma possível sequência. Will Ferrell mencionou um conceito de continuação que envolvia os personagens principais seguindo seus pais a uma comunidade de aposentados, tentando convencê-los de que mereciam se aposentar também. Porém, essa ideia não se concretizou, pois McKay seguiu por outros caminhos em sua carreira.

Além de ser amado pelo público, “Step Brothers” se tornou um clássico cult, inspirando eventos da vida real. Por exemplo, uma comitê político no Texas foi nomeado “Boats’n’Hoes PAC”, em homenagem a uma cena do filme. Outro exemplo é o “Catalina Wine Mixer”, que se tornou um evento real, inspirado na famosa cena final do filme.

“Step Brothers” é acessível para aluguel em plataformas como Prime Video, consolidando sua posição como uma comédia que agrada a diferentes públicos ao longo dos anos.