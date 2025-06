Quem é a companheira de Maria Bethânia?

A cantora Maria Bethânia, de 79 anos, mantém um relacionamento discreto com Gilda Midani, de 65 anos, desde 2017. As duas raramente aparecem em público juntas ou em fotos, o que faz com que a relação seja pouco conhecida. Gilda é estilista, diretora criativa e fotógrafa, além de ser mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro, que tem 42 anos e é filho dela com o falecido jornalista Tarso de Castro.

Embora o casal esteja junto há vários anos, detalhes sobre a união só se tornaram públicos em 2022, após um comentário de João Vicente em um programa de televisão. Ele é o filho mais velho de Gilda e Tarso, que faleceu em 1991. Durante o programa, ele comentou sobre como a relação entre Bethânia e Gilda impactou sua vida.

Gilda Midani também é responsável por sua própria marca de moda no Rio de Janeiro, que leva o nome de Maria Bethânia. Além de administrar a loja, suas criações já foram utilizadas como figurinos pela cantora em várias ocasiões, incluindo a turnê “Agradecer a Abraçar”, que celebrou os 50 anos de carreira de Bethânia.

O relacionamento delas é descrito como alternativo e à frente de seu tempo. Em uma reflexão, João Vicente compartilhou uma conversa com a mãe, na qual ela expressou a importância de não se anular em função dos filhos. Essa frase fez com que João Vicente, ao longo do tempo, entendesse melhor a força que sua mãe representava, não apenas como mãe, mas como mulher.

A história do casal destaca tanto a carreira de Bethânia, uma das maiores artistas da música brasileira, como a sensibilidade de Gilda e seu papel na vida do filho e da cantora. A relação, embora discreta, traz à tona temas relevantes sobre identidade, amor e a importância de se manter fiel à própria essência.