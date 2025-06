Promoção de meio de ano da PlayStation Store começa em 18 de junho

A PlayStation Store promove uma ação chamada “Ofertas de Meio de Ano”, com descontos em vários jogos populares. A promoção começa amanhã, 18 de junho, e vai até 2 de julho. Durante esse período, os jogadores poderão encontrar títulos com preços reduzidos, como “Black Myth: Wukong”, que terá um desconto de 20%. “Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition” também estará em promoção com 35% de redução, enquanto a edição Ultimate de “EA Sports FC 25” terá um desconto de 60%.

A loja oferece uma ampla variedade de jogos com preços especiais, incluindo:

– “A Quiet Place: The Road Ahead”

– “ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN” e suas edições

– “BioShock Remastered”

– “Assassin’s Creed Valhalla”

– “Dead by Daylight” com várias expansões

– “Final Fantasy XVI” e suas edições Deluxe

– “Resident Evil Village Gold Edition”

– “The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition”

Os jogadores são incentivados a visitar a PlayStation Store para explorar as ofertas completas e verificar os descontos disponíveis na sua região. É importante lembrar que as promoções podem variar de acordo com o local.

Os descontos são uma oportunidade para quem deseja adquirir novos jogos ou expandir suas bibliotecas com títulos consagrados.