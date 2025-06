Ponto do Jaé em Madureira é único aberto na Zona Norte hoje

A única unidade na Zona Norte do Rio de Janeiro, destinada à retirada do cartão Jaé, novo bilhete eletrônico para o transporte público, enfrentou uma situação caótica nesta sexta-feira. Com o fechamento de quatro postos de atendimento, a loja de Madureira, localizada ao lado da estação do BRT, ficou superlotada desde cedo. A fila de pessoas se estendeu pela calçada e dobrava a esquina, com pelo menos 100 pessoas aguardando em pé sob o sol por horas.

Dentre os que estavam na fila, Sandra Maria Martes, de 70 anos e moradora do bairro Oswaldo Cruz, relatou que esta era sua terceira tentativa de ser atendida sem sucesso. Após mais de uma hora de espera, ela expressou sua preocupação em não conseguir retirar o cartão novamente. Conforme contou, sofre de artrose e já passou mal em uma visita anterior.

Simone Barbosa, de 40 anos, também enfrentou dificuldades. Grávida de sete meses, ela saiu de Bonsucesso para buscar os cartões de seus dois filhos. Em meio à longa espera, levou consigo apenas uma toalha e uma garrafa de água. Para ela, a falta de atenção prioritária, especialmente para idosos e gestantes, e a presença de apenas um atendente no local tornaram a situação ainda mais frustrante.

As reclamações se multiplicaram à medida que os minutos passavam. Muitas pessoas relataram desconforto e exaustão, sendo que a infraestrutura do local não contava com lugares para se sentar. Sueli da Costa José, de 76 anos, chegou ao posto vinda de Irajá e destacou a falta de respeito com os usuários.

Diante do cenário insustentável, o subprefeito da Zona Norte, Douglas Araujo, visitou o local e pediu desculpas pela confusão, reconhecendo os problemas enfrentados. Ele também anunciou que as secretarias responsáveis se reuniriam para trabalhar em uma solução. Um encontro que estava agendado entre representantes das secretarias envolvidas foi cancelado na última hora, o que agravou a situação.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que a loja de Madureira era uma das unidades abertas no dia. Outras localidades, como Campo Grande e os terminais BRT Alvorada e Jardim Oceânico, também estavam disponíveis para atendimento, embora a capacidade de atendimento fosse considerada ineficiente para a demanda.

A empresa responsável pelo cartão Jaé, CBD Bilhete Digital, recebeu uma intimação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ. Ela deve apresentar um plano de atendimento para solucionar as dificuldades enfrentadas pelos usuários. Caso não cumpra o prazo estipulado, a distribuição do cartão poderá ser suspensa. O prazo para a apresentação do plano é de cinco dias corridos e inclui a divulgação das informações sobre locais e horários de atendimento.

Recentemente, a Prefeitura do Rio havia anunciado a mudança para um sistema de bilhetagem eletrônica em duas fases, com previsão para que todas as gratuidades aceitem o novo bilhete a partir de julho, enquanto a obrigatoriedade para o público em geral começará em agosto.

Por sua vez, a empresa afirmou que já havia realizado atendimentos excepcionais durante o feriado e que os usuários poderiam solicitar cartões online e recebê-los em casa, especialmente no caso de idosos. A atual situação de longas filas persiste, e muitos usuários têm enfrentado demoras que podem durar meses para finalmente conseguir o novo bilhete.