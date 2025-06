O que fazer com R$ 130 milhões da Mega-Sena?

Gwyneth Paltrow, a conhecida atriz de Hollywood, colocou à venda sua mansão localizada em Los Angeles, Estados Unidos. A propriedade, que ocupa uma área construída de 740 metros quadrados, está avaliada em cerca de R$ 130 milhões. A casa foi construída na década de 1950 e passou por uma reforma significativa em 2009, modernizando seus espaços e acabamentos.

A mansão apresenta características luxuosas, incluindo uma suíte principal que conta com lareira, uma sala de estar aconchegante e um banheiro com vários detalhes de sofisticação. Além disso, a residência possui seis quartos e um espaço separado dedicado a hóspedes, garantindo privacidade e conforto.

Entre as comodidades disponíveis, destaca-se uma sala de cinema, uma sala de jogos, uma academia bem equipada e uma adega para os amantes de vinho. Na cozinha, a infraestrutura é moderna, com dois cooktops e um fogão a lenha, ideal para quem gosta de cozinhar.

Em 2012, Gwyneth Paltrow adquiriu essa propriedade em parceria com o cantor Chris Martin, seu ex-marido, com quem esteve casada até 2015. A mansão, situada em um dos bairros mais valorizados de Los Angeles, representa não só um investimento financeiro significante, mas também um espaço repleto de recordações da vida do casal. A garagem tem capacidade para até oito veículos, tornando o local ainda mais atrativo para quem busca espaço e praticidade.