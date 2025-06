Jesuíta Barbosa se prepara para viver Ney Matogrosso no cinema

Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso em "Homem com H", uma cinebiografia brasileira dirigida por Esmir Filho

"Homem com H" é um filme que retrata a vida do cantor Ney Matogrosso, agora disponível nos cinemas e na Netflix. Jesuíta Barbosa assume o papel principal, enfrentando o desafio de representar um dos artistas mais icônicos da música brasileira.

O filme narra a trajetória de Ney, desde sua infância em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, até se tornar uma figura influente na cultura brasileira. A produção aborda os conflitos familiares que Ney enfrentou, especialmente em relação ao preconceito do pai. Sua mudança para São Paulo marca o início de sua carreira artística e sua busca por liberdade de expressão. Com uma voz marcante e uma presença de palco única, Ney se destaca como membro da banda Secos & Molhados, famosa por sucessos como "Rosa de Hiroshima" e "Sangue Latino", especialmente no contexto da repressão durante a ditadura militar.

Um dos aspectos interessantes do filme é a preparação de Jesuíta Barbosa. De acordo com informações do IMDB, ele canta "Rosa de Hiroshima" no início da produção, mas as demais músicas são interpretadas pela voz original de Ney Matogrosso, com Jesuíta fazendo a dublagem.

Para se preparar para o papel, o ator, que ficou conhecido por sua atuação em "Pantanal", passou por um intenso regime de treinamento, perdendo 12 kg e se dedicando a três meses de preparação física e vocal. Ele se envolveu em aulas de dança e canto, e também estudou a vida e os costumes de Ney Matogrosso de forma detalhada.

"Homem com H" não apenas apresenta a carreira de Ney, mas também destaca sua capacidade de reinventar-se e provocar reflexões sobre identidade e liberdade. O filme representa uma homenagem ao talento e à luta de um artista que marcou gerações.