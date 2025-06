Final Destination Bloodlines já disponível para streaming. Veja como.

“Final Destination Bloodlines”, a nova adição da famosa franquia de terror, está disponível para aluguel e compra na plataforma Prime Video após um mês de exibição nos cinemas. Este é o sexto filme da série, que se destacou ao mostrar mortes bizarras e acidentais entre os personagens. Este novo lançamento é também o primeiro desde 2011 e foi filmado para ser exibido em IMAX.

A trama gira em torno de Stefani, uma estudante universitária que enfrenta um pesadelo recorrente e violento. Desesperada, ela retorna à sua cidade natal em busca de ajuda de uma pessoa que pode impedir que sua família sofra uma morte trágica e inevitável, que é um tema recorrente na franquia.

Os espectadores podem alugar o filme por R$ 19,99 ou comprá-lo por R$ 24,99. Na plataforma, os usuários têm até 30 dias para iniciar a reprodução após o aluguel e, uma vez que o filme comece a ser assistido, têm 48 horas para finalizá-lo.

Para quem é fã da franquia “Final Destination”, outros filmes da série, como “The Final Destination”, “Final Destination” e “Final Destination 2”, estão disponíveis para streaming no Max. No entanto, é importante ressaltar que esses títulos estarão disponíveis apenas por mais 13 dias, então os interessados precisam agir rapidamente.

O elenco de “Final Destination Bloodlines” conta com Kaitlyn Santa Juana no papel de Stefani, acompanhada por Gabrielle Rose como sua avó. Outros membros do elenco incluem Brec Bassinger, Teo Briones, Rya Kihlstedt, e Tony Todd, que é um dos rostos conhecidos da franquia.

Os amantes do terror e dos enredos cheios de reviravoltas têm um novo motivo para conferir essa produção. A experiência de assistir a “Final Destination Bloodlines” promete trazer a mesma adrenalina e suspense que tornaram a série um sucesso.