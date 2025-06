Filho compartilha últimos momentos do ator

Diogo Cuoco expressou gratidão pelo apoio recebido pela família desde a confirmação da morte de seu pai, o ator Francisco Cuoco. Ele destacou que têm recebido diversas manifestações de carinho, tanto de colegas como de fãs, muitas delas com mensagens emocionantes.

Diogo falou sobre a tristeza que sente pela perda, mas também mencionou que a família está em paz. Ele descreveu a morte do pai como tranquila e serena. Francisco Cuoco faleceu aos 91 anos.

Nos comentários sobre o legado do ator, Diogo ressaltou que a personalidade dele era a mesma tanto na vida pessoal quanto na frente das câmeras. Ele descreveu o pai como uma pessoa extremamente humilde, generosa e bondosa, afirmando que conviver com ele era uma experiência maravilhosa. Diogo também destacou que a bondade de Francisco Cuoco permanece viva na memória da família, dos filhos, netos e fãs. Ele agradeceu ao trabalho da imprensa, que tem mostrado carinho neste momento delicado.

O corpo do ator está sendo velado hoje em São Paulo, em uma cerimônia que é aberta ao público. Os fãs têm a oportunidade de prestar suas homenagens das 7h às 15h no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista.