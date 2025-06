Diretor de ‘KPop Demon Hunters’ revela inspirações dos personagens

A Netflix lançou o filme animado “KPop Demon Hunters”, que estreia nesta sexta-feira. A história centra-se no grupo de K-pop chamado Huntrix, que não só se apresenta em grandes shows, mas também atua como caçadoras de demônios para proteger seus fãs de ameaças sobrenaturais. A trama se complica com a revelação de que um rival, a boy band chamada Saja Boys, é composta por demônios disfarçados.

O filme é dirigido por Maggie Kang, que cresceu admirando os primeiros grupos de K-pop, como H.O.T. e Seo Taiji and the Boys. Em várias plataformas de mídias sociais, muitos fãs de K-pop começaram a comparar os personagens do filme com seus ídolos, surgindo uma série de discussões sobre as semelhanças.

Embora Kang não tenha especificado exatamente quais artistas influenciaram cada personagem, ela ressalta que os fãs conseguiram identificar bem os arquétipos que compõem os integrantes das diversas bandas. A equipe de animação, sob sua direção e com a colaboração de Chris Appelhans, selecionou diferentes ídolos e atores para criar um painel digital que ajudou no desenvolvimento dos personagens.

A boy band Saja Boys é formada por cinco membros: Jinu, Abby, Mystery, Romance e Baby. Cada um deles foi inspirado em grupos populares, como BTS e Stray Kids, incorporando características típicas, como o membro musculoso e o maknae (o mais jovem), que na narrativa é o Baby Saja.

Dentre os personagens, o único que não remete diretamente a algum artista é Mystery, cujo rosto fica oculto por um longo cabelo roxo. A decisão de criar esse personagem dessa forma surgiu como um desafio criativo, tanto para o design quanto para a animação.

Kang explicou que, enquanto trabalhavam nos visuais dos Saja Boys, pretendiam que todos compartilhassem um corpo em computação gráfica, exceto Abby, que é representado de forma mais robusta. Em relação ao personagem Jinu, a diretora reconhece que ele foi inspirado por atores de dramas coreanos, como Cha Eun-woo e Nam Joo-hyuk, buscando uma aparência clássica.

As integrantes do Huntrix, Rumi, Mira e Zoey, também foram desenvolvidas com referências de ídolos e modelos do K-pop. A personagem Mira, por exemplo, foi inspirada na modelo Ahn So Yeon, enquanto Zoey ganhou um visual mais fofo e alegre. Kang enfatizou que seu objetivo era garantir que cada membro do grupo tivesse uma aparência única, destacando traços faciais e estilos diversos.

Kang comentou sobre a importância desse diálogo entre os fãs e a equipe de criação, brincando que sempre souberam que queriam que suas personagens fossem visualmente atraentes. “KPop Demon Hunters”, com sua mistura de música e aventura sobrenatural, promete ser uma experiência cativante quando estrear na plataforma.