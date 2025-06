Bitcoiners divididos: preço futuro entre $94K e $114K

Um recente levantamento realizado na plataforma X revelou que a comunidade de criptomoedas está dividida sobre o futuro do Bitcoin. A pergunta foi se a moeda digital irá alcançar um valor de US$ 114.000, ou se retornará para a faixa de US$ 94.000. A votação atraiu mais de 1.300 participantes e os resultados mostraram uma quase divisão entre os dois cenários: 50,2% acredita que o Bitcoin cairá para US$ 94.000, enquanto 49,8% espera que ele suba para US$ 114.000.

Atualmente, o Bitcoin está cotado a aproximadamente US$ 104.522. Uma possível queda para US$ 94.000 representaria uma desvalorização de cerca de 10%, enquanto uma alta para US$ 114.000 apontaria um crescimento de cerca de 9%, estabelecendo um novo recorde histórico, superando o patamar anterior de US$ 111.940 alcançado em 22 de maio. O Bitcoin não atingia o valor de US$ 94.000 desde 6 de maio, quando subiu novamente acima de US$ 100.000 em 8 de maio, após um período de três meses.

Recentemente, o Bitcoin havia conseguido recuperar brevemente o nível de US$ 110.000 em 11 de junho, o que reacendeu as esperanças de novos recordes. No entanto, tensões geopolíticas, especialmente após ataques aéreos de Israel no Irã na última quinta-feira, fizeram com que o preço caísse para US$ 103.000. Essas tensões aumentaram ainda mais com declarações do presidente dos Estados Unidos, que exigiu a rendição incondicional do Irã.

Esse cenário de indefinição no preço do Bitcoin também afetou o sentimento geral no mercado de criptomoedas. O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas, que mede as emoções e sentimentos do mercado, passou de “Ganância” para “Neutro”, registrando uma pontuação de 54 em 100 em sua atualização do dia 20 de junho.

Além disso, o mercado financeiro mais amplo também segue um padrão de preços estáveis. O S&P 500, um dos principais índices da bolsa americana, registrou uma queda de 0,48% nos cinco dias de negociação até 18 de junho. As ações da empresa de Michael Saylor, a MicroStrategy (MSTR), também apresentaram uma queda de 2,43% nesse mesmo período e de 10,74% nos últimos 30 dias.

Por outro lado, os fundos de investimento em Bitcoin, conhecidos como ETFs, têm visto um fluxo constante de investimentos, totalizando US$ 388,3 milhões em novas entradas na última quarta-feira, marcando oito dias consecutivos de captação de recursos.

A incerteza sobre o futuro do Bitcoin persiste. Saylor afirmou que o mercado baixista não deve retornar, porém outros analistas possuem visões diferentes. Alguns, como o trader Rekt Capital, alertam que uma correção pode ocorrer após este ciclo de alta. Há também apostas de que o Bitcoin pode alcançar preços entre US$ 130.000 e US$ 135.000 no terceiro trimestre. O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, tem expectativa de que o Bitcoin chegue a US$ 250.000 até o final do ano.