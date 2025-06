A história real por trás da série quase documental da Netflix

A série “O Píer” (originalmente “The Waterfront”) já se tornou o conteúdo mais assistido da Netflix no Brasil durante o feriado prolongado. Lançada na última quinta-feira, 19 de outubro, a produção disponibilizou todos os oito episódios de uma só vez. O drama, que combina ações intensas e crimes, foi “vagamente inspirado” na história do criador Kevin Williamson, mesmo que a família Buckley apresentada na trama não exista na vida real.

Kevin Williamson, conhecido por séries como “Dawson’s Creek” e “The Vampire Diaries”, descreve “O Píer” como uma versão mais sombria de sua juventude. A premissa da série se baseia em experiências pessoais do criador, que viveu um episódio marcante envolvendo seu pai, um pescador que se envolveu com tráfico de drogas na década de 1980. Williamson viu seu pai ser acusado de conspiração para traficar maconha, presenciando sua prisão, o julgamento e os anos que ele passou na prisão.

Ele conta que, durante os anos 1980, a indústria pesqueira enfrentou um colapso e seu pai, Wade Williamson, estava sem recursos para sustentar a família. Isso levou-o a tomar decisões questionáveis. Kevin lembra que alguém o persuadiu oferecendo uma chance de ganhar dinheiro e que seria difícil dizer não a essa proposta. Ele considera as ações de seu pai um ato de lealdade familiar, já que essas decisões contribuíram para que ele conseguisse estudar.

Embora tenha sempre desejado contar essa história, Williamson decidiu esperar até a morte de seu pai, que aconteceu em 12 de outubro de 2020. Ele havia até mesmo inserido uma referência a essa parte de sua vida em “Dawson’s Creek”, onde uma personagem menciona que seu pai estava na prisão por tráfico de maconha.

Situada em Havenport, na Carolina do Norte, a série “O Píer” detalha a história dos Buckleys, uma família rica que luta para manter seu negócio de pesca em meio a dificuldades financeiras. O enredo segue o filho Cane, interpretado por Jake Weary, que se vê envolvido no contrabando de drogas, colocando em risco o futuro da empresa familiar. Apesar de serem os principais atores na economia local, com um restaurante popular que vende os frutos do mar que pescam, a família Buckley enfrenta diversas crises.

A série possui elementos de ação e criminalidade, mas o foco principal são as complexas relações familiares. Williamson descreve a produção como uma exploração de “pessoas bagunçadas” dentro de uma “família bagunçada”.

Os principais personagens são:

– Harlan Buckley (Holt McCallany): O pai que tenta manter a união da família e o crescente império criminoso, sendo um homem de valores tradicionais que lidera com amor, mas que pode se tornar perigoso quando necessário.

– Cane (Jake Weary): O filho que é protetor, porém impulsivo, dividido entre lealdade familiar e ambição de sucesso.

– Bree (Melissa Benoist): A filha, uma ex-viciada em recuperação, busca o perdão e a aceitação familiar, considerando sua sobriedade uma forma de salvação.

As aventuras e desafios da família Buckley não têm paralelo em uma dinastia real, mas refletem as dificuldades que Kevin Williamson observou em sua própria família nos anos 1980, quando, devido à crise financeira, seu pai, Wade, se tornou um contrabandista.

O local das filmagens foi nas áreas de Wilmington e Southport, na Carolina do Norte, regiões com as quais Williamson tem forte conexão, pois cresceu perto dali. Ele afirmou que filmar ali era como voltar para casa, devido às paisagens costeiras e à cultura cinematográfica que ainda prevalece na comunidade.