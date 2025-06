28 Years Later arrecada até $30M; Elio fatura $22M+

Bilheteira do Final de Semana: "28 Anos Depois" Se Destaca nas Telonas

O filme "28 Anos Depois", da Sony, teve uma boa estreia, arrecadando cerca de 14 milhões de dólares na sua primeira sexta-feira. As projeções indicam que o filme deve alcançar entre 28 e 30 milhões de dólares no fim de semana, sendo exibido em 3.444 cinemas. Apesar do sucesso inicial, a expectativa era que o filme não superasse "Final Destination: Bloodlines", que teve uma abertura de 51,6 milhões de dólares.

Comparando com outros lançamentos, "28 Anos Depois" superou a arrecadação da primeira sexta-feira de "Scream" em 2022, que fez 13,3 milhões de dólares, e a de "Longlegs" no ano passado, que arrecadou 10 milhões. No panorama geral, "28 Anos Depois" está em segundo lugar no fim de semana, enquanto o filme "Como Treinar o Seu Dragão", da Universal/DreamWorks, domina as bilheteiras com uma arrecadação de 35,2 milhões de dólares, apresentando uma queda de 58% em relação à semana anterior.

Em terceiro lugar, "Elio", da Disney, arrecadou cerca de 9 milhões de dólares na sexta-feira, com projeções de abertura entre 22 e 24 milhões de dólares, sendo exibido em 3.750 cinemas. O filme "Elemental", da Pixar, foi comparado a "Elio" e teve uma arrecadação de 11,7 milhões de dólares na sua primeira sexta-feira.

O filme "Lilo & Stitch", também da Disney, ocupou a quarta posição no fim de semana, arrecadando 3 milhões de dólares nesta sexta, com uma previsão de 10 milhões para os três dias, totalizando 387 milhões de dólares até agora em sua quinta semana em cartaz.

Por sua vez, "Missão: Impossível – O Último Ato", da Paramount, arrecadou 6,6 milhões de dólares na sua quinta semana, somando um total de 178,4 milhões após 31 dias de exibição. Esta sequência está superando "Dead Reckoning" pelo mesmo período em 14%.

O filme "Materialistas", da A24, que está exibido em 2.844 cinemas, teve uma arrecadação de 1,8 milhões de dólares na sua segunda sexta-feira, totalizando cerca de 23,5 milhões em 10 dias.

Nas prévias de quinta-feira, "28 Anos Depois" arrecadou 5,8 milhões de dólares, um número impressionante para um filme de horror, superando outros lançamentos do gênero. A classificação do público para o filme foi de 68% no Rotten Tomatoes. Os homens acima de 25 anos mostraram a maior aprovação, com uma nota de 75%.

"Elio", da Disney/Pixar, arrecadou 3 milhões de dólares nas sua prévias de quarta e quinta, e está sendo exibido em 3.750 cinemas, incluindo formatos premium. O filme recebeu uma classificação impressionante de 4,5 estrelas, com crianças menores de 12 anos praticamente dividindo a audiência entre meninos e meninas.

O feriado de Juneteenth, celebrado na quinta-feira, trouxe um aumento moderado no público nos cinemas. Entre os filmes do top 10, oito registraram um crescimento nas arrecadações em relação ao dia anterior.

A lista dos cinco filmes mais assistidos na quinta-feira foi dominada por "Como Treinar o Seu Dragão", seguido por "Lilo & Stitch", "Materialistas", "Missão: Impossível – O Último Ato" e "Bailarina". O novo filme da Sony "28 Anos Depois" está pronto para se juntar à competição, mas a expectativa é que o sucesso de bilheteira dependa da aceitação do público ao longo do fim de semana.