A Lua Cheia de abril, também conhecida como Lua Rosa, promete ser um evento celestial marcante este ano. Ocorrendo em 23 de abril de 2024 às 20h48, horário de Brasília, esta lua cheia se encontra no profundo e misterioso signo de Escorpião, um posicionamento que anuncia uma fase de profundas transformações e revelações.

Lua Cheia mais forte do ano promete grandes transformações | Imagem de Robert Karkowski por Pixabay

Tensões celestiais: escorpião e touro em oposição

Durante esta lua cheia, o Sol em Touro busca conforto e estabilidade, enquanto a Lua em Escorpião nos incita a explorar as profundezas e os mistérios da vida. Esta oposição cria um palco dinâmico para o autoexame e a transformação pessoal. O intenso aspecto de quadratura da Lua com Plutão amplifica esta energia, prometendo um período de tensões e crises que perdurarão até a próxima Lua Nova em maio.

Este período pode ser particularmente desafiador, com possíveis crises pessoais e até fenômenos climáticos intensos. É um momento propício para a reflexão e para a preparação para mudanças significativas. O conflito entre o desejo de estabilidade de Touro e a busca por transformação de Escorpião pode resultar em importantes revelações e mudanças de vida.

Não deixe de conferir: Alerta: 2 signos passarão por apuros nesta semana

O significado espiritual do festival de Wesak

Além de sua importância astrológica, a Lua Cheia de abril é especialmente venerada nas tradições orientais devido ao Festival de Wesak, que celebra o nascimento, a iluminação e a passagem de Buda. Este é considerado um dia poderoso para meditações e para estabelecer intenções voltadas ao crescimento pessoal e espiritual.

O Festival de Wesak é uma oportunidade de se alinhar com as energias de abundância e materialização características de Touro, direcionando-as para a realização de metas pessoais e o aprimoramento espiritual. É um momento para celebrar a iluminação e a sabedoria, refletindo sobre os ensinamentos de Buda e como eles podem ser aplicados na vida moderna.

Curiosidades sobre a “Lua Rosa”

Apesar do nome poético, a Lua Rosa não apresenta essa coloração. O nome vem de uma flor silvestre nativa do leste da América do Norte, conhecida como Phlox subulata, ou “rosa musgo”, que floresce no início da primavera. Este nome foi dado pelos nativos americanos do Norte devido à coincidência do florescimento dessa planta com a lua cheia de abril.

Em resumo, a Lua Cheia de abril não é apenas um fenômeno astrológico, mas também um evento espiritual e cultural profundamente enraizado. Para aqueles que buscam crescimento e transformação, este é um período para ser marcado no calendário como uma oportunidade de renovação e revelação.

Não deixe de conferir: Top 3 Signos Mais Inteligentes De Todos; O Seu Está Na Lista?