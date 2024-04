Inscrições ABERTAS para a CNH Social 2024; habilite-se sem pagar nada

O programa CNH Social, conhecido por disponibilizar carteiras de habilitação de forma gratuita para determinados grupos sociais, teve suas regras divulgadas esta semana.

Este programa tem sido uma esperança para milhões de brasileiros que desejam se tornar motoristas todos os anos.

Inscrições abertas para CNH Social 2024. Saiba como participar e as novidades sobre a CNH nacional. Cinco mil vagas disponíveis! (Foto: divulgação).

Regras CNH Social no Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou as regras gerais de participação no estado. Serão ofertadas cinco mil vagas distribuídas em três modalidades: urbana, rural e estudantil.

Além disso, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com algum grau de deficiência. Siga acompanhando mais detalhes.

Como se inscrever no programa CNH Social?

As inscrições começaram em 22 de abril e vão até 21 de maio, e devem ser feitas através do site oficial do Detran do Acre.

Os candidatos devem escolher entre habilitação gratuita nas categorias A ou B, ou a mudança da categoria B para D.

Essas vagas representam uma oportunidade não só de obtenção da CNH, mas também de geração de emprego para os contemplados.

Novidades na CNH Nacional

Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou mudanças importantes na CNH, que impactam diretamente alguns grupos, como os religiosos.

Agora será permitido o uso de fotos com vestimentas que cubram parte do rosto por motivos religiosos ou de saúde, desde que a face, a testa e o queixo estejam visíveis.

Avaliação psicológica para renovação da CNH

No segundo semestre do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou um projeto que torna obrigatória a realização de uma avaliação psicológica para renovar a CNH.

Esta medida ainda está em tramitação e precisa passar pela análise do plenário da Câmara dos Deputados antes de entrar em vigor.

A avaliação psicológica já era exigida para a primeira habilitação e para motoristas que exercem atividade remunerada, e agora pode ser estendida a todos os condutores na renovação da CNH.

Com a divulgação das regras da CNH Social no Acre e as mudanças na CNH nacional, fica evidente a importância de estar atualizado sobre as oportunidades e exigências no processo de obtenção e renovação da habilitação.

Essas medidas visam não só facilitar o acesso à CNH, mas também garantir a segurança e qualidade do serviço de motoristas em todo o país.

