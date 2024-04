Nunca foi TÃO FÁCIL solicitar o BPC; saiba como

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recentemente atualizou suas regras para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), visando facilitar ainda mais o acesso ao benefício.

Uma das mudanças mais significativas é a simplificação do processo de solicitação para menores de 16 anos com deficiência, tornando a certidão de nascimento o único documento necessário para a realização do exame médico pericial.

INSS simplifica acesso ao BPC para menores de 16 anos com deficiência. Saiba como solicitar o benefício de forma rápida e sem burocracia. (Foto: divulgação).

Nunca foi TÃO FÁCIL solicitar o BPC

Anteriormente, era necessária a apresentação de um documento com foto para que os menores pudessem passar pela perícia médica.

Agora, com a nova regulamentação em vigor, essa exigência foi eliminada, o que representa um avanço considerável na burocracia enfrentada pelas famílias.

Mais facilidade na concessão do BPC pelo INSS

A medida, estabelecida pela portaria nº 1.059, surge como resposta às dificuldades enfrentadas por muitas famílias, especialmente aquelas em regiões remotas, para obter documentos como a carteira de identidade (RG).

Com cerca de 147 mil menores de 16 anos aguardando na fila para conseguir o benefício, a expectativa é que a simplificação do processo de solicitação aumente significativamente o acesso ao BPC, reduzindo o tempo de espera e impactando positivamente a vida de muitas famílias.

Como solicitar o benefício?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio mensal concedido pelo INSS a idosos a partir de 65 anos e a pessoas de qualquer idade com deficiência que atendam aos critérios estabelecidos.

Para ser elegível, o beneficiário deve comprovar que a renda familiar per capita é de até um quarto do salário mínimo, além de cumprir outros requisitos específicos.

A solicitação do BPC pode ser feita de forma remota através do site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Além disso, os interessados também podem optar por realizar a solicitação pelo telefone 135 e posteriormente dirigir-se a uma agência da Previdência Social com os documentos exigidos.

Passo a passo para solicitar o BPC

Acessar o Meu INSS; Clicar em “Novo pedido”; Buscar por “assistencial”; Selecionar o tipo de benefício desejado; Informar os dados solicitados avançando pelas etapas; Escolher a unidade e a data para as perícias necessárias; Enviar os documentos necessários; Anotar o número do protocolo para acompanhamento do pedido.

Com essas mudanças e a simplificação do processo de solicitação, o INSS busca garantir um acesso mais fácil e rápido ao Benefício de Prestação Continuada, beneficiando diretamente aqueles que mais necessitam desse auxílio.

