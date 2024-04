O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pelo governo federal, anunciou a liberação de um novo lote de saques de PIX, com valores que variam entre R$ 600, R$ 702 e até R$ 1.000,00. Esta iniciativa tem o objetivo de beneficiar 120 mil novas famílias brasileiras, proporcionando um suporte financeiro essencial neste período.

Você tem dinheiro para sacar! Caixa Tem libera até R$ 1 mil em Abril; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Elegibilidade e processo de saque

No mês de abril, os novos lotes de saques estarão disponíveis para uma ampla parcela da população que depende de assistência governamental, incluindo mais de 20 milhões de beneficiários de programas como Bolsa Família e Auxílio-Gás. Os pagamentos seguirão um calendário baseado no número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, garantindo um processo organizado e eficiente.

Não deixe de conferir: Brasileiros Estão Sacando R$ 540 No Caixa Tem Com Liberação De Novo Auxílio Do…

Como realizar o saque?

Para acessar os valores disponibilizados, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro digitalmente ou realizar saques fisicamente usando o cartão em caixas eletrônicos ou casas lotéricas. Este sistema visa facilitar o acesso aos recursos dos programas sociais de forma segura e conveniente.

Calendário de pagamentos em Abril

Os pagamentos alinhados para o Bolsa Família e Auxílio-Gás ocorrerão nas seguintes datas, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 17 de abril

17 de abril NIS final 2: 18 de abril

18 de abril NIS final 3: 19 de abril

19 de abril NIS final 4: 22 de abril

22 de abril NIS final 5: 23 de abril

23 de abril NIS final 6: 24 de abril

24 de abril NIS final 7: 25 de abril

25 de abril NIS final 8: 26 de abril

26 de abril NIS final 9: 29 de abril

29 de abril NIS final 0: 30 de abril

Estas datas são estipuladas para garantir que todos os beneficiários recebam seus auxílios de forma ordenada e sem inconvenientes. Dependendo da localidade, alguns pagamentos podem ser antecipados para facilitar o acesso aos recursos.

Benefícios Adicionais Disponíveis

Além do tradicional Bolsa Família, cujo valor mínimo neste mês é de R$ 600, os beneficiários poderão também receber o Auxílio-Gás, que contribui com adicionais R$ 102. Este auxílio é distribuído bimestralmente e é projetado para proporcionar alívio durante períodos economicamente desafiadores, elevando o total de benefícios recebidos para até R$ 1.000,00.

Para os novos usuários do aplicativo Caixa Tem, informações detalhadas sobre como gerenciar e acessar seus benefícios estão disponíveis tanto no site oficial quanto nas agências da Caixa Econômica Federal distribuídas por todo o país. Este apoio é crucial para manter a estabilidade financeira das famílias vulneráveis e assegurar que tenham acesso às necessidades básicas durante tempos incertos.

Fique atento a este detalhe

O lançamento deste novo lote de saques pelo Caixa Tem é uma medida significativa do governo para apoiar as famílias brasileiras necessitadas. Com a implementação desses pagamentos programados e a disponibilidade de múltiplos benefícios, o governo reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, facilitando o acesso a recursos essenciais de forma organizada e eficiente.

Não deixe de conferir: Aprenda A Desbloquear Até R$ 4.499,00 No Aplicativo Do Caixa Tem