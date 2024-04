Como ligar para outro estado? Entenda qual DDD usar

Entender como ligar para outro estado de celular Claro, Vivo e TIM pode parecer simples à primeira vista. Porém, é essencial compreender os códigos de telefonia envolvidos para garantir o sucesso da ligação.

Este guia completo oferece um passo a passo recomendado pela Anatel para realizar ligações interurbanas dentro do Brasil com as principais operadoras.

Nas linhas a seguir, vamos explorar cada etapa para facilitar suas chamadas de longa distância. Portanto, acompanhe!

Guia completo: Como fazer ligações interurbanas para outros estados usando Claro, Vivo e TIM. CSP, DDD e passo a passo para comunicação eficaz. Não erre nas chamadas! (Foto: divulgação).

Como ligar para outro estado de celular Claro, Vivo e Tim?

Veja só:

Código das operadoras de telefonia:

O primeiro passo para fazer uma ligação interurbana é conhecer o Código de Seleção de Prestadora (CSP) da operadora desejada.

Este código, composto por dois dígitos, é inserido após o prefixo nacional de longa distância (0) e antes do código de área da localidade. Aqui estão os principais códigos das operadoras do país:

10 : Gente Telecom

: Gente Telecom 12 : Algar Telecom

: Algar Telecom 14 : Oi (em determinados estados)

: Oi (em determinados estados) 15 : Vivo, Telefônica e GVT

: Vivo, Telefônica e GVT 21 : Claro, NET e Embratel

: Claro, NET e Embratel 31 : Oi (em determinados estados)

: Oi (em determinados estados) 41: TIM

É fundamental utilizar o CSP correto para evitar cobranças indevidas e garantir o sucesso da ligação.

Entendendo o DDD:

Após o CSP, é necessário discar o código de discagem direta à distância (DDD) da região de destino. Este prefixo de dois números indica a área geográfica do usuário.

Para ligações interurbanas, sempre inclua o DDD do local de destino após o CSP. Aqui estão alguns exemplos de DDDs de diferentes regiões do Brasil:

11 : São Paulo-SP

: São Paulo-SP 21 : Rio de Janeiro-RJ

: Rio de Janeiro-RJ 31 : Belo Horizonte-MG

: Belo Horizonte-MG 41: Curitiba-PR

Lembre-se de incluir o DDD correto para direcionar sua ligação para o destino desejado.

Como ligar para outro estado de um celular Claro?

Para ligar para outro estado usando a Claro, insira o CSP da operadora (21) seguido pelo DDD do destino e o número de celular desejado.

Por exemplo, se você estiver em Belo Horizonte (DDD 31) e quiser ligar para Salvador (DDD 71), disque: 0 + 21 + 71 + número do celular.

Como ligar para outro estado de um celular Vivo?

A Vivo utiliza o código 15 para ligações interurbanas. Para fazer uma chamada, digite 0 + 15 + DDD do destino + número de celular desejado.

Por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro (DDD 21) e quiser ligar para Manaus (DDD 92), disque: 0 + 15 + 92 + número do celular.

Como ligar para outro estado de um celular TIM?

A TIM utiliza o código 41 para ligações interurbanas. Para realizar uma chamada, insira 0 + 41 + DDD do destino + número de celular desejado.

Por exemplo, se você estiver em São Paulo (DDD 11) e quiser falar com alguém em Curitiba (DDD 41), disque: 0 + 41 + 41 + número do telefone.

Ligar para outro estado de celular Claro, Vivo e TIM requer o conhecimento dos códigos de operadora (CSP) e DDDs corretos.

Seguindo este guia, você estará preparado para fazer chamadas interurbanas de forma eficiente e sem complicações.

Mantenha-se atento aos códigos e desfrute de uma comunicação sem fronteiras dentro do Brasil.

