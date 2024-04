Pé-de-Meia: Governo pode bloquear R$ 200 destes estudantes; entenda o motivo

Publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (17), a lei que institui o Programa Pé-de-meia marca um avanço significativo para o incentivo educacional de estudantes do ensino médio das escolas públicas.

Definindo critérios de elegibilidade e métodos de financiamento, o programa promete facilitar o acesso dos estudantes às suas poupanças educacionais, que poderão ser utilizadas segundo normas específicas.

Objetivos e benefícios do programa Pé-de-meia

O Programa Pé-de-meia, uma iniciativa do governo federal, tem como objetivo principal incentivar a permanência de estudantes no ensino médio, ajudando-os a completar a educação básica. Criado para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o programa visa depositar valores em contas poupança em nome dos alunos, embora os detalhes de utilização dos fundos ainda estejam sendo finalizados.

Quem pode participar?

Para ser elegível ao Pé-de-meia, os estudantes precisam:

Ter entre 14 e 24 anos;

Estar matriculados no ensino médio público;

Pertencer a uma família inscrita no CadÚnico;

Manter a matrícula ativa no início de cada ano letivo;

Possuir frequência escolar mínima de 80%;

Concluir o ano letivo com aprovação;

Participar dos exames Saeb e de avaliações externas pertinentes;

Inscrever-se e participar do Enem no último ano do ensino médio.

Prioridade será dada a alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família, embora aqueles em situação de família unipessoal cadastrada nesse programa não sejam elegíveis ao Pé-de-meia.

Processo de inscrição e consulta de benefícios

A seleção dos beneficiários será realizada pelo Ministério da Educação (MEC), que determinará a elegibilidade através da análise de dados enviados pelas escolas e cruzados com informações do CadÚnico.

As escolas são responsáveis por enviar os dados dos estudantes para o governo, que após análise, abrirá as contas bancárias para os elegíveis. A partir de 20 de março, os estudantes poderão verificar sua inclusão no programa através do aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo MEC.

Detalhamento do Auxílio Financeiro

O auxílio será distribuído em várias etapas, visando apoiar diferentes aspectos da jornada educacional dos estudantes:

Incentivo de Matrícula: R$200 anuais;

R$200 anuais; Incentivo de Frequência: R$1,800 anuais, pagos em nove parcelas mensais;

R$1,800 anuais, pagos em nove parcelas mensais; Incentivo de Conclusão do Ano: R$1,000 anuais;

R$1,000 anuais; Incentivo para o Enem: Uma parcela única de R$200.

Para o ano corrente, o incentivo de frequência totalizará R$1,600, distribuído em oito parcelas devido à programação ajustada.

Regras e condições para o saque

Os fundos do Pé-de-meia serão depositados em uma conta poupança digital em nome do estudante, sendo a conta de natureza pessoal e intransferível. Os estudantes poderão sacar os fundos sob certas condições, principalmente após a conclusão do ensino médio e a participação no Enem. Parte dos fundos também poderá ser investida em títulos públicos ou valores mobiliários destinados ao financiamento da educação superior.

Calendário de Pagamentos e Condições de Desligamento

Calendário de pagamentos

Os pagamentos serão efetuados conforme o mês de nascimento dos beneficiários, começando em 26 de março para os nascidos em janeiro e fevereiro, e seguindo um cronograma mensal até os nascidos em novembro e dezembro, que receberão em 3 de abril.

