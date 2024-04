Saiba como GARANTIR cartão Pé-de-Meia com até R$ 9,2 MIL

O Governo Federal lançou neste ano o programa Pé-de-Meia, destinado a auxiliar estudantes brasileiros de baixa renda.

O programa oferece pagamentos que variam de R$ 200 a R$ 9.200, com o intuito de proporcionar suporte financeiro aos beneficiários.

Uma das principais facilidades é a disponibilização de um cartão que permite o acesso aos recursos mensais. Saiba mais com o Notícia da Manhã a seguir.

Distribuição do cartão Pé-de-Meia para estudantes

Recentemente, teve início a distribuição dos cartões aos beneficiários do programa Pé-de-Meia.

De acordo com dados do Governo Federal, cerca de 2,5 milhões de estudantes já estão sendo atendidos pela iniciativa social.

Esse cartão será o meio pelo qual os alunos poderão sacar o valor correspondente ao benefício.

Como funciona o Programa Pé-de-Meia?

O programa Pé-de-Meia está disponível para alunos que estão cadastrados no CadÚnico do Governo Federal. Inicialmente, está sendo dada prioridade aos estudantes que fazem parte do Bolsa Família.

O investimento total do Governo para viabilizar os pagamentos é de R$ 7,1 bilhões.

Critérios e benefícios do programa Pé-de-Meia

Os pagamentos são efetuados aos alunos que conseguem atender a determinados critérios. O primeiro deles é estar matriculado no ensino médio em uma instituição pública.

Por essa matrícula, o aluno recebe um pagamento inicial de R$ 200. Além disso, se o estudante mantiver uma frequência escolar superior a 80%, ele pode receber mais nove pagamentos de R$ 200 ao longo do ano.

Ao final do período letivo, os alunos aprovados recebem um bônus adicional de R$ 1.000. Adicionalmente, os alunos do terceiro ano do ensino médio também recebem um extra de R$ 200 pela participação no Enem.

Segundo a especialista Lila Cunha, os recursos são pagos por meio da conta da poupança social do Caixa Tem.

Contudo, os alunos também têm a opção de movimentar financeiramente os recursos utilizando o cartão do benefício.

Distribuição e retirada do cartão Pé-de-Meia

O cartão Pé-de-Meia já começou a ser distribuído e está disponível para retirada pelo estudante em uma unidade do CRAS.

Essa iniciativa visa facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos do programa, promovendo assim um suporte financeiro importante para os estudantes de baixa renda.

Quais os valores recebidos pelo Programa Pé-de-Meia?

O valor total do benefício pode chegar a R$ 9.200, se o estudante cumprir todos os requisitos. Veja abaixo quais os incentivos pagos pelo programa:

Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos em parcela anual.

R$ 200 pagos em parcela anual. Incentivo Frequência: R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo.

R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo. Incentivo Conclusão: R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio.

R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio. Incentivo Enem: R$ 200 pagos em parcela única.

