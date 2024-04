O PIX, sistema de pagamento instantâneo brasileiro, se tornou uma ferramenta essencial no cotidiano financeiro do país. Criado pelo Banco Central do Brasil, o PIX facilita transações ao permitir operações rápidas e sem custo para pessoas físicas.

Uma das questões mais frequentes entre os usuários é a possibilidade de realizar PIX utilizando o cartão de crédito. Este artigo explora como essa funcionalidade está sendo adotada por bancos como Nubank, Digio, e PicPay, além de outras instituições financeiras.

Revelado! Transforme o limite do cartão de crédito em Pix automático | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é PIX?

O PIX é um método de transferência e pagamento que permite transações em poucos segundos, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para utilizar o PIX, o usuário precisa cadastrar uma chave PIX – que pode ser CPF, CNPJ, e-mail, número de celular ou uma chave aleatória – que funciona como uma identificação simplificada para a conta do usuário.

Não deixe de conferir: Nubank revela SEGREDO para fazer PIX mesmo sem ter saldo na conta; confira

PIX com cartão de crédito é possível?

Atualmente, não todas as instituições financeiras permitem que o PIX seja feito através de cartões de crédito. Isso ocorre porque o PIX, por padrão, requer que haja saldo disponível na conta. No entanto, algumas instituições começaram a testar essa funcionalidade, tratando-a semelhante a um empréstimo, onde o valor utilizado é convertido em uma dívida no cartão de crédito do usuário.

Instituições que permitem PIX via Cartão de Crédito:

Nubank

PicPay

Digio

BV Mais

RecargaPay

Ame Digital

99Pay

Como funciona?

O processo varia de acordo com o banco ou a carteira digital. Normalmente, o usuário pode utilizar uma porcentagem do limite do seu cartão de crédito para fazer a transferência, que será posteriormente cobrada na fatura do cartão, possivelmente com juros ou outras taxas adicionais.

Passo a passo para realizar um PIX com Cartão de Crédito

1. Nubank:

Abra o aplicativo e vá até a “Área PIX”.

Escolha “Transferir”, insira a chave PIX do destinatário.

Defina o valor, selecione “cartão de crédito” como forma de pagamento e o número de parcelas.

Confirme para completar a transação.

2. PicPay e RecargaPay:

Instale e abra o aplicativo da escolha.

Registre-se ou faça login, e adicione seu cartão de crédito às formas de pagamento.

Na seção de PIX, opte por pagar com o cartão de crédito, informe o valor e confirme.

3. Digio:

Utilize até 40% do limite do seu cartão para fazer PIX.

O valor mínimo é R$ 50 e o máximo R$ 3000, podendo parcelar em até 12 vezes.

A taxa de juros pode chegar a 9,9% ao mês.

Custos Envolvidos

Fazer PIX com cartão de crédito pode envolver diferentes taxas, variando bastante entre as instituições:

Digio : até 9,9% ao mês

: até 9,9% ao mês BV : inclui IOF

: inclui IOF Nubank : a partir de 2,49% ao mês

: a partir de 2,49% ao mês RecargaPay : 2,99% por transação

: 2,99% por transação PicPay: 3,99% por transação

PIX vs TED vs DOC: entendendo as diferenças

PIX : Transferências instantâneas, disponíveis 24/7.

: Transferências instantâneas, disponíveis 24/7. TED (Transferência Eletrônica Disponível) : Valor transferido no mesmo dia se feito antes das 17h em dias úteis.

: Valor transferido no mesmo dia se feito antes das 17h em dias úteis. DOC (Documento de Ordem de Crédito): Transferido até as 22h, mas só cai na conta do beneficiário no próximo dia útil.

Vale a pena fazer PIX com cartão de crédito?

Embora a opção de fazer PIX utilizando o cartão de crédito esteja disponível em alguns bancos e carteiras digitais, é importante estar atento às taxas aplicadas, que podem variar significativamente. Este método pode ser vantajoso em situações emergenciais onde o acesso imediato ao crédito é necessário, mas as condições e custos devem ser cuidadosamente avaliados para evitar endividamento desnecessário.

Como transformar crédito em PIX? Para converter crédito disponível em seu cartão em PIX, acesse a área específica no aplicativo do banco, selecione a opção de pagamento via cartão de crédito, insira a chave PIX destinatária e confirme a transação.

Ao considerar essa funcionalidade, é crucial comparar as diferentes opções e entender completamente as implicações financeiras, incluindo taxas e juros. Avalie sua necessidade real e as alternativas disponíveis para escolher a mais benéfica economicamente.

Não deixe de conferir: Ladrões estão usando sua chave PIX? Veja como descobrir