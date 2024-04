Você de chave Pix secreta e não sabia; como descobrir

Em uma movimentação significativa para aumentar a transparência do sistema Pix, o Banco Central (BC) anunciou uma atualização que possibilita aos usuários maior controle sobre suas chaves.

Agora, é possível acessar relatórios detalhados que revelam não apenas as chaves ativas, mas também aquelas bloqueadas ou até mesmo excluídas. Se você suspeita que pode haver chaves Pix vinculadas ao seu nome sem seu consentimento, aqui está como você pode descobrir e tomar as ações necessárias.

Chave Pix secreta, veja sobre

A nova funcionalidade introduzida pelo BC permite que os usuários consultem um relatório completo sobre suas chaves Pix. Esses relatórios estão disponíveis em duas versões: uma instantânea e outra mais abrangente, que pode ser acessada até dois dias úteis após a solicitação.

Para acessar essas informações, você deve usar sua conta gov.br de nível prata ou ouro e navegar até a opção “Chaves Pix” no sistema Registrato.

Os relatórios oferecem uma visão ampla e detalhada, desde a data de criação da chave até seu status atual. As informações incluem se a chave está ativa, se foi bloqueada judicialmente, ou se está em processo de reivindicação de posse ou em portabilidade.

A reivindicação de posse geralmente ocorre quando há disputa sobre a titularidade de uma chave, como um número de telefone ou e-mail registrado em nome de outra pessoa.

Segurança e transparência nas transações

Esta atualização é uma resposta direta à necessidade de maior segurança nas transações online, especialmente com o aumento das operações via Pix.

Ao proporcionar aos usuários a capacidade de monitorar ativamente suas chaves, o BC pretende reduzir as ocorrências de fraudes e aumentar a confiança no sistema. Além disso, os relatórios também servem como uma ferramenta para identificar qualquer atividade suspeita, como a criação não autorizada de chaves em seu nome.

Como solicitar os relatórios de Chaves Pix?

Acesse o Registrato através do portal ou aplicativo gov.br. Faça login utilizando suas credenciais de nível prata ou ouro. Selecione a opção ‘Chaves Pix’ e escolha entre visualizar o relatório instantâneo ou solicitar o relatório completo. Análise as informações disponíveis para garantir que todas as chaves registradas estão corretas e seguras.

O Banco Central reforça que essas mudanças visam não apenas proteger os usuários contra fraudes, mas também fortalecer a estrutura do sistema de pagamentos instantâneos do Brasil. Com esses relatórios, os usuários têm uma ferramenta poderosa para gerenciar suas finanças pessoais com mais eficácia e segurança.

Se você ainda não verificou o status das suas chaves Pix ou deseja estar a par de quaisquer mudanças em suas informações financeiras, agora é o momento. Aproveite os novos recursos oferecidos pelo Banco Central e garanta que sua experiência com o Pix seja tão segura quanto conveniente.

