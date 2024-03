Olhe sua conta! Abono do INSS chega antes da hora

Em uma decisão que trouxe alívio e alegria a milhões de brasileiros, o Governo Federal anunciou a antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS. Esta medida, especialmente bem-vinda em um momento de dificuldades econômicas, significa que os valores adicionais chegarão às mãos dos beneficiários bem antes do habitual período de fim de ano.

A primeira parcela do abono será liberada já em abril, seguida pela segunda parcela em maio, marcando um importante auxílio financeiro para quem depende desses recursos.

Distribuição das Parcelas do abono do INSS

O pagamento do 13º salário do INSS ocorrerá em duas etapas. A primeira parcela, prevista para abril, e a segunda parcela, programada para maio, serão distribuídas de acordo com o número final do cartão do benefício, seguindo um calendário específico divulgado pelo governo.

Essa antecipação é uma iniciativa para injetar recursos na economia e oferecer suporte financeiro adicional aos beneficiários do INSS em um momento crucial.

Quem Tem Direito?

São elegíveis ao 13º salário do INSS beneficiários que recebem:

Auxílio-acidente

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-reclusão

Salário-maternidade

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

Adicionalmente, 70 mil famílias impactadas por severas condições climáticas e fortes chuvas também serão contempladas com o abono, especificamente pelo saque-calamidade.

Calendário Detalhado de Pagamentos

O calendário de pagamentos foi cuidadosamente dividido para beneficiários que recebem até um salário mínimo e para aqueles que recebem valores acima do mínimo. Com datas específicas para cada final de cartão, a organização procura garantir uma distribuição eficiente e sem sobrecargas no sistema de pagamentos.

Calendário do 13º do INSS para Benefícios até um Salário Mínimo

Final 1: Primeira parcela em 24 de abril e segunda parcela em 24 de maio.

Calendário do 13º do INSS para Pagamentos Acima de um Salário Mínimo

Finais 1 e 6: Primeira parcela em 02 de maio e segunda parcela em 03 de junho.

Preparando-se para o Recebimento

Para os beneficiários, é essencial verificar a conta bancária vinculada ao recebimento do INSS nos dias previstos para garantir que o depósito seja realizado sem problemas.

Além disso, é uma boa oportunidade para planejar o uso desses recursos extras, seja para quitar dívidas, realizar manutenções necessárias ou mesmo para guardar como uma reserva de emergência.

A antecipação do 13º salário do INSS é um sopro de alívio financeiro para muitos, refletindo o reconhecimento das necessidades urgentes de seus beneficiários. Com o calendário de pagamentos já definido, fica mais fácil para todos planejarem suas finanças e fazerem uso consciente desse benefício extra.

