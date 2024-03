PERIGO! Você não deve comer melancia à noite; por quê?

Você gosta de frutas tropicais? Bom, isso não seria nenhuma novidade, já que estamos em um país de clima tropical e com uma enorme variedade de frutas saborosas, como a melancia. No entanto, existem alguns cuidados que precisam ser tomados, mesmo quando falamos de alimentos saudáveis como esses vegetais.

Descubra quais são os riscos de comer melancia à noite – Imagem: edição/Rodrigo Peronti.

Você sabia que não deve comer melancia à noite?

Uma curiosidade que poucas pessoas conhecem, mas que todos deveriam saber é que ninguém deveria comer melancia à noite. Na verdade, a principal contraindicação se refere a comer a fruta minutos ou até horas antes de dormir, o que geralmente acontece no período noturno do dia.

Ainda que a melancia tenha muitas propriedades incríveis e seja quase 90% composta de água, existem alguns cuidados que merecem atenção. Um deles é exatamente o de não comer melancia à noite, antes de dormir.

Vale destacar que inúmeros médicos, nutrólogos e nutricionistas desestimulam o consumo de melancia após o jantar, antes de dormir. O motivo é o de evitar consequências desastrosas e desagradáveis que podem acontecer com você se comer o fruto no horário errado.

O que acontece se você comer melancia à noite, antes de dormir?

A melancia é uma fruta refrescante, barata e muito consumida no verão, além de ser um verdadeiro alimento decorativo para a mesa posta, seja qual for a refeição. Seu sabor adocicado também é cativante e ele confere bastante energia para o corpo. Ela é cheia de açúcar e você pode engordar se comer muita melancia, mas este não é o motivo real de evitar o seu consumo à noite.

O que acontece é que a melancia é uma fruita realmente “pesada” para o organismo e comê-la antes de descansar sobrecarregará o organismo, especialmente em um momento que deveriam estar descansando.

Mais do que isso, a melancia também é uma fruta diurética e pode atrapalhar a qualidade do seu sono, forçando você a ir ao banheiro no meio da madrugada.

Se você quiser comer melancia à noite, certifique-se de fazer isso com antecedência de, pelo menos, 3 horas antes de dormir.

Atenção!

Lembre-se de que as informações apresentadas aqui foram baseadas em falas de especialistas. No entanto, sempre siga as orientações do seu médico ou de algum profissional capacitado. Nada do que foi escrito aqui deve ser usado como diagnóstico ou como receita para sua saúde.