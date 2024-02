Com o avançar do tempo, é inegável que o futuro nos reserva mudanças significativas, afetando variados aspectos da sociedade, incluindo a acessibilidade de certos luxos para a classe média. Produtos e serviços que outrora eram considerados básicos ou acessíveis estão se tornando cada vez mais exclusivos, distanciando-se do alcance dessa camada da população.

Daqui 10 anos a classe média brasileira PERDERÁ ESTES DIREITOS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Educação Superior

A formação universitária, um trampolim para o mercado de trabalho e ascensão social, está se tornando um desafio ainda maior. Os custos associados à educação superior estão em uma trajetória ascendente, tornando o sonho da formação universitária uma realidade distante para muitos da classe média.

Tecnologia

A cada ano, somos bombardeados por inovações tecnológicas que prometem revolucionar nossa maneira de interagir com o mundo. No entanto, o preço de estar na vanguarda da tecnologia é cada vez mais proibitivo, criando uma lacuna entre o desejo de possuir os últimos dispositivos e a capacidade financeira de adquiri-los.

Entretenimento

O setor de entretenimento, especialmente com o advento das plataformas de streaming, oferece um vasto leque de opções culturais. No entanto, manter-se atualizado com múltiplos serviços de streaming ou participar de eventos artísticos e esportivos exige um investimento considerável, complicando o acesso para a classe média.

Viagens

Viajar, seja para destinos nacionais ou internacionais, é um desejo compartilhado por muitos. Contudo, o aumento dos custos de passagens aéreas e hospedagem está tornando essa experiência cada vez mais um luxo inatingível para a classe média, restringindo a exploração de novas culturas e locais.

Como driblar essas consequências?

Diante dos desafios impostos pela crescente inacessibilidade de educação, tecnologia, entretenimento e viagens para a classe média, adotar estratégias adaptativas é crucial. Para a educação superior, explorar bolsas de estudo, financiamento estudantil e cursos online de qualidade pode oferecer alternativas viáveis.

No campo da tecnologia, priorizar a funcionalidade em detrimento da última novidade e optar por dispositivos recondicionados ou de gerações anteriores pode equilibrar desejo e orçamento.

Quanto ao entretenimento, a seleção criteriosa de serviços de streaming, compartilhamento de assinaturas entre amigos ou família, e a busca por eventos culturais gratuitos ou de baixo custo são maneiras de manter o lazer sem comprometer as finanças.

Para viagens, planejamento antecipado, pesquisa por opções mais econômicas, turismo local ou destinos menos convencionais podem tornar as experiências de viagem acessíveis.

Embora o panorama atual sugira um futuro onde certos luxos se tornem inacessíveis para a classe média, é essencial lembrar que o futuro é fluido e sujeito a mudanças. Reconhecer esses desafios nos permite buscar soluções e adaptações que podem, eventualmente, mitigar os impactos dessas tendências. A conscientização é o primeiro passo para a adaptação e potencial superação dessas barreiras.

