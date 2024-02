38% dos assassinos em série são destes 4 signos

Uma pesquisa recente realizada pelo site Astrology Zodiac Signs trouxe à luz uma estatística surpreendente: 38% dos assassinos em série mais notórios da história têm seus nascimentos atribuídos a apenas quatro signos do zodíaco.

Este estudo, que analisou detalhadamente quase 500 casos, busca desvendar se certos signos do zodíaco são mais propensos a estar associados a comportamentos letais.

Estes são os signos mais perturbadores

O fascínio por crimes históricos e suas narrativas tem crescido exponencialmente, capturando a atenção do público em diversas plataformas de mídia. Filmes, programas de televisão e documentários que exploram as vidas e os crimes de figuras como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer têm se multiplicado, evidenciando um interesse coletivo não apenas pelos atos em si, mas também pela psique dos indivíduos por trás desses crimes horríveis.

Neste contexto, o Astrology Zodiac Signs oferece uma perspectiva única, correlacionando signos do zodíaco com a tendência a comportamentos criminosos extremos. A pesquisa indica que Peixes, Câncer, Sagitário e Escorpião juntos representam uma fatia significativa dos serial killers analisados, aproximadamente 40%. Essa constatação sugere uma super-representação desses signos entre os criminosos mais letais.

Os dados coletados apontam que serial killers sob o signo de Capricórnio acumulam o maior número de vítimas, totalizando mais de 800, uma informação que chama a atenção para a gravidade dos atos associados a indivíduos desse signo.

Estes são alguns dos signos mais ‘perigosos’

Peixes, Câncer, Sagitário e Escorpião, por outro lado, têm uma representação igualmente marcante na lista, com 46 assassinos em série vinculados a cada um desses signos, contribuindo significativamente para o percentual mencionado.

Interessante notar que, apesar dessa tendência geral, assassinos extremamente perigosos como Samuel Little e Gary Ridgway possuem signos diferentes, Gêmeos e Aquário, respectivamente, destacando a complexidade do tema.

Ted Bundy, um Sagitário, é frequentemente citado como um dos serial killers mais infames, reforçando a intriga em torno da relação entre astrologia e criminalidade.

Esta análise pioneira do Astrology Zodiac Signs abre novas portas para o entendimento do comportamento humano, especialmente no que tange à influência potencial dos signos do zodíaco em tendências criminosas.

A conexão entre astrologia e atos extremos, embora complexa e curiosa, contribui para o debate contínuo sobre as raízes do comportamento anti–social e assassino, atraindo tanto especialistas quanto o público geral em busca de respostas para esse fenômeno perturbador.

Como os signos influenciam na personalidade das pessoas?

A influência dos signos do zodíaco na personalidade das pessoas é um tema que fascina e intriga muitos, desde estudiosos da astrologia até o público em geral. A astrologia, uma prática milenar, baseia-se na crença de que a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa pode determinar características de sua personalidade, comportamento e até mesmo prever acontecimentos futuros em sua vida.

Este conceito, embora visto com ceticismo por alguns, oferece uma rica tapeçaria de insights sobre a natureza humana, promovendo uma profunda reflexão sobre como os elementos celestiais podem moldar nossa identidade.

De acordo com a astrologia, cada signo do zodíaco, representado por uma constelação específica, carrega consigo traços únicos e distintos. Esses traços são influenciados por uma variedade de fatores, incluindo o planeta regente do signo, o elemento ao qual pertence (Terra, Água, Ar, Fogo) e a casa astrológica em que se encontra.

A combinação desses elementos oferece um arcabouço para entender como os signos podem influenciar as tendências comportamentais e emocionais dos indivíduos.

Por exemplo, signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário) são frequentemente associados a qualidades como entusiasmo, coragem e dinamismo. Essas pessoas tendem a ser vistas como líderes naturais, possuindo uma energia vibrante que os impulsiona a buscar aventuras e desafios.

Por outro lado, signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes) são conhecidos pela sua sensibilidade, intuição e capacidade emocional profunda, o que os torna excelentes em compreender e lidar com os sentimentos alheios.

