Xixi preto: o sintoma que sinalizou morte de corredor em Pernambuco

O recente caso de Dorgival Celerino, um corredor de 50 anos que faleceu após sofrer de rabdomiólise em Pernambuco, levanta questões críticas sobre a saúde de atletas e os riscos associados a exercícios físicos intensos. Dorgival participou de uma corrida de 14 km e, logo depois, apresentou um sintoma alarmante: xixi preto.

Após completar uma corrida desafiadora de 14 km, Dorival começou a sofrer de sintomas alarmantes, incluindo o xixi preto. (Foto Freepik)

Xixi preto: entenda o sintoma

Dorgival Celerino, um apaixonado corredor de 50 anos, encontrou um trágico destino após participar de uma prova de corrida em Caruaru, Pernambuco. Conhecido por sua paixão pelo esporte, Dorgival era um exemplo de vitalidade e dedicação.

No entanto, após completar uma corrida desafiadora de 14 km, ele começou a sofrer de sintomas alarmantes, incluindo a notória urina de cor preta. Apesar de ser prontamente socorrido e encaminhado para cuidados médicos, Dorgival não resistiu às complicações da rabdomiólise, uma doença rara e grave.

Sua história ressalta não apenas o espírito esportivo, mas também a importância do cuidado e atenção com a saúde durante atividades físicas intensas.

Essa alteração na cor da urina é um indicativo clássico de rabdomiólise, uma condição séria que resulta da lesão muscular aguda e que pode levar a complicações graves, como no trágico caso de Dorgival.

A rabdomiólise ocorre quando há uma quebra excessiva de fibras musculares, liberando uma substância chamada mioglobina na corrente sanguínea. Essa substância é tóxica para os rins e pode levar a insuficiência renal, entre outras complicações sérias.

Rabdomiólise: Uma Emergência Médica no Esporte

O caso de Dorgival Celerino destaca a importância de conhecer e entender a rabdomiólise, especialmente entre atletas e entusiastas do esporte.

Segundo a Dra. Karina Hatano, médica do esporte do Espaço Einstein do Hospital Albert Einstein, a rabdomiólise pode ser desencadeada por exercícios físicos muito intensos, tensão muscular ou até mesmo por desidratação, e a ocorrência de ondas de calor.

A condição requer atenção médica imediata, pois a toxina mioglobina liberada pelas fibras musculares danificadas é prejudicial aos rins.

Esse incidente traz à luz a necessidade de conscientização sobre os limites do corpo durante atividades físicas intensas e a importância da hidratação adequada e do monitoramento dos sinais do corpo.

O trágico fim de Dorgival Celerino é um lembrete doloroso de que, enquanto o exercício é benéfico para a saúde, é crucial reconhecer e respeitar os sinais de alerta que o corpo pode emitir em situações de estresse físico extremo.

Entenda como evitar a Rabdomiólise

Para evitar a rabdomiólise, é fundamental adotar medidas preventivas, especialmente para aqueles que praticam atividades físicas intensas ou estão iniciando um novo regime de exercícios. Primeiramente, é essencial iniciar qualquer atividade física de maneira gradual, aumentando a intensidade e a duração dos exercícios de forma progressiva.

Isso permite que o corpo se adapte ao esforço físico, reduzindo o risco de lesões musculares graves. Além disso, uma hidratação adequada antes, durante e após o exercício é crucial. A água ajuda a manter o equilíbrio de eletrólitos no corpo e facilita a eliminação de substâncias tóxicas, como a mioglobina, que são liberadas durante a quebra muscular.

Outro ponto importante é prestar atenção aos sinais do corpo. Dor muscular extrema, inchaço ou rigidez, além de mudanças na cor da urina, são sinais de alerta que não devem ser ignorados.

