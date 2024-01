Profissões do Agro podem pagar mais de R$ 24,9 mil neste ano; veja quais

O setor do agronegócio no Brasil, sempre um pilar da economia, está apresentando em 2024 uma demanda crescente por profissionais qualificados, com salários que podem ultrapassar os R$ 24,9 mil. Segundo o Guia Salarial da Robert Half, o agronegócio destaca-se como um dos setores líderes na busca por talentos qualificados, impulsionando a necessidade de profissionais em diversas áreas. Este ano, o destaque fica por conta das posições relacionadas à tecnologia, como cientistas de dados e operadores de drones, refletindo os avanços e a inovação contínua no setor.

Profissões do Agro: Tecnologia e Inovação no Agro

Dentro do agronegócio, algumas profissões estão se destacando particularmente em 2024. Operadores de drones e cientistas de dados estão entre os mais requisitados, evidenciando a crescente importância da tecnologia na agricultura.

Os gerentes de fazenda continuam sendo profissionais essenciais, com demanda e salários elevados, refletindo a importância de uma gestão eficaz no campo. Representantes técnicos de vendas (RTVs) e assistentes técnicos de vendas (ATVs) também são profissões em alta, essenciais para o desenvolvimento e a comercialização de produtos e serviços no agronegócio.

No que se refere aos salários, as perspectivas para 2024 são bastante atrativas. Os gerentes de fazenda podem esperar remunerações entre R$ 19.000 e R$ 25.000, enquanto os representantes técnicos de vendas (RTVs) podem ganhar de R$ 9.000 a R$ 14.000.

Os cientistas de dados, essenciais para análise e interpretação de grandes volumes de dados agrícolas, têm salários entre R$ 8.000 e R$ 12.000. Operadores de drones, por sua vez, podem ganhar de R$ 5.500 a R$ 9.000, e os assistentes técnicos de vendas (ATVs), responsáveis pelo suporte técnico em vendas, têm salários de R$ 5.000 a R$ 8.000. Estes números refletem o potencial do agronegócio como um campo de trabalho promissor e lucrativo.

Como se inserir nas profissões do agro

Para se inserir nas profissões em alta no agronegócio, é fundamental buscar qualificação específica, adaptada às exigências e inovações do setor. Para posições como cientista de dados e operador de drones, por exemplo, cursos relacionados à tecnologia da informação, análise de dados, e cursos técnicos ou certificações em operação de drones são essenciais.

Instituições de ensino superior e técnicas oferecem uma variedade de programas nesses campos, incluindo graduações, pós-graduações e cursos livres, que abordam desde a teoria básica até habilidades práticas avançadas. Além disso, a familiaridade com softwares de análise de dados e tecnologias emergentes no setor agrícola pode ser um diferencial competitivo.

Para os interessados em gerência de fazenda, representantes técnicos de vendas (RTVs) e assistentes técnicos de vendas (ATVs), cursos em agronomia, gestão agroindustrial ou áreas relacionadas são altamente recomendados. Estes cursos oferecem conhecimento profundo sobre práticas agrícolas, gestão de negócios rurais, e técnicas de vendas e marketing específicas para o setor agro.

Além da formação acadêmica, a experiência prática, através de estágios ou trabalhos em fazendas e empresas do agronegócio, é crucial para adquirir o conhecimento prático e a compreensão do mercado necessários para essas carreiras. Participar de workshops, seminários e feiras do setor também pode oferecer insights valiosos e oportunidades de networking.

