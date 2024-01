Pontos fracos de cada signo: os “inimigos” não resistem

A astrologia é um sistema de adivinhação que se baseia na posição dos planetas e estrelas no momento do nascimento de uma pessoa. Através da interpretação desses elementos, é possível traçar um perfil da personalidade e do futuro dessa pessoa.

Um dos aspectos mais importantes da astrologia é a análise dos pontos fortes e fracos de cada signo. Os pontos fortes são as características positivas que cada signo possui, enquanto os pontos fracos são as características negativas que podem dificultar a vida da pessoa.

Os pontos fracos de signo do zodíaco são de extrema valia para eles e para os outros, especialmente os inimigos. Por isso, é bom ficar de olho.

Pontos fracos de Áries

Os arianos são impulsivos, destemidos e aventureiros. No entanto, eles também podem ser agressivos, teimosos e egoístas.

Pontos fortes:

Impulsividade

Coragem

Aventura

Pontos fracos:

Agressividade

Teimosia

Egoísmo

Pontos fracos de Touro

Os taurinos são estáveis, confiáveis e sensuais. No entanto, eles também podem ser teimosos, materialistas e obcecados por conforto.

Pontos fortes:

Estabilidade

Confiabilidade

Sensibilidade

Pontos fracos:

Teimosia

Materialismo

Obsessão por conforto

Gêmeos

Os geminianos são sociáveis, inteligentes e versáteis. No entanto, eles também podem ser superficiais, indecisos e dispersos.

Pontos fortes:

Sociabilidade

Inteligência

Versatilidade

Pontos fracos:

Superficialidade

Indecisão

Dispersão

Câncer

Os cancerianos são sensíveis, protetores e intuitivos. No entanto, eles também podem ser pessimistas, manipuladores e dependentes.

Pontos fortes:

Sensibilidade

Proteção

Intuição

Pontos fracos:

Pessimismo

Manipulação

Dependência

Pontos fracos de Leão

Os leoninos são confiantes, generosos e criativos. No entanto, eles também podem ser arrogantes, egocêntricos e dramáticos.

Pontos fortes:

Confiança

Generosidade

Criatividade

Pontos fracos:

Arrogância

Egocentrismo

Dramatismo

Pontos fracos de Virgem

Os virginianos são organizados, meticulosos e perfeccionistas. No entanto, eles também podem ser críticos, ansiosos e neuróticos.

Pontos fortes:

Organização

Meticulosidade

Perfeccionismo

Pontos fracos:

Crítica

Ansiedade

Neurose

Pontos fracos de Libra

Os librianos são sociáveis, diplomáticos e justos. No entanto, eles também podem ser indecisos, superficiais e dependentes dos outros.

Pontos fortes:

Sociabilidade

Diplomacia

Justiça

Pontos fracos:

Indecisão

Superficialidade

Dependência

Pontos fracos de Escorpião

Os escorpianos são intensos, apaixonados e misteriosos. No entanto, eles também podem ser vingativos, possessivos e manipuladores.

Pontos fortes:

Intensidade

Paixão

Mistério

Pontos fracos:

Vingança

Possessividade

Manipulação

Pontos fracos de Sagitário

Os sagitarianos são otimistas, aventureiros e honestos. No entanto, eles também podem ser imprudentes, dispersos e ingênuos.

Pontos fortes:

Otimismo

Aventura

Honestidade

Pontos fracos:

Imprudência

Dispersão

Ingenuidade

Capricórnio

Os capricornianos são responsáveis, disciplinados e ambiciosos. No entanto, eles também podem ser rígidos, materialistas e pessimistas.

Pontos fortes:

Responsabilidade

Disciplina

Ambição

Pontos fracos:

Rigidez

Materialismo

Pessimismo

Pontos fracos de Aquário

Os aquarianos são originais, independentes e visionários. No entanto, eles também podem ser distantes, frios e excêntricos.

Pontos fortes:

Originalidade

Independência

Visão

Pontos fracos:

Distanciamento

Frio

Excêntrico

Pontos fracos de Peixes

Os piscianos são sonhadores, intuitivos e empáticos. No entanto, eles também podem ser escapistas, melancólicos e vitimizados.

Pontos fortes:

Sonhos

Intuição

Empatia

Pontos fracos: