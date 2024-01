Nova carteira de identidade começa a ser emitida HOJE (11)

Nova Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida em todo o Brasil nesta quinta-feira. Documento unifica RG em todas as unidades da federação e traz mais segurança

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida em todo o Brasil nesta quinta-feira (11). O documento, que unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), traz uma série de inovações, como um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes.

A nova identidade é gratuita para primeira via e renovações, em papel e em formato digital pelo aplicativo GOV.BR. A segunda via, porém, é paga e a taxa varia de estado para estado. Além disso, se o cidadão desejar a opção em policarbonato (plástico) haverá cobrança por parte do estado emissor.

Saiba mais sobre a nova carteira de identidade

Até 28 de novembro de 2023, 13 unidades da federação já haviam começado a emitir o novo documento:

Acre

Alagoas

Amazonas

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

O g1 questionou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se outra unidade da federação começou a emissão após a data, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Mudanças com a nova identidade

A principal mudança com a nova identidade é a unificação do RG em todas as unidades da federação por meio do CPF. Antes, cada cidadão poderia ter até 27 RGs diferentes, um por estado. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador.

Essa mudança traz uma série de benefícios, como:

Maior segurança, pois reduz a probabilidade de fraudes;

Facilidade para o cidadão, que não precisará mais manter mais de um RG;

Melhor integração dos sistemas de identificação do governo federal, estadual e municipal.

Outras inovações

Além da unificação do RG, a nova identidade traz outras inovações, como:

Um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone;

Um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, que facilita a identificação do cidadão em viagens internacionais;

A possibilidade de inclusão de informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH, número do título de eleitor e do PIS/PASEP.

Como emitir a nova identidade

Para emitir a nova identidade, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado onde deseja ser atendido. Os documentos exigidos para a expedição do novo RG são:

Certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital.

Prazo de validade

A antiga carteira de identidade ainda não perdeu a validade, mas só será aceita até 28 de fevereiro de 2032. A partir dessa data, a nova identidade será obrigatória para todos os serviços públicos e privados.

Avaliação inicial da nova identidade

A avaliação inicial da nova identidade é positiva. Especialistas em segurança pública afirmam que o documento traz mais segurança e facilidade para o cidadão.

“A unificação do RG é uma medida importante para reduzir a probabilidade de fraudes”, afirma o professor de segurança pública da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Marco Aurélio Mello. “Além disso, o QR Code e o código MRZ são inovações que tornam o documento mais seguro e fácil de verificar.”

O presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Arion Lemos, também avalia positivamente a nova identidade. “A unificação do RG é um passo importante para a modernização do sistema de identificação no Brasil”, afirma. “O documento traz mais segurança e facilidade para o cidadão.”

Ainda é cedo para avaliar plenamente os impactos da nova identidade. No entanto, as mudanças já implementadas indicam que o documento traz uma série de benefícios para o cidadão e para o governo.