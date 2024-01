Como deixar suas conversas invisíveis no WhatsApp

Com a crescente necessidade de privacidade digital, o WhatsApp introduziu uma funcionalidade essencial para manter suas conversas longe de olhares indiscretos. A possibilidade de trancar conversas no aplicativo se tornou uma ferramenta valiosa para proteger informações sensíveis e garantir a confidencialidade das suas comunicações.

Ao adotar práticas seguras e utilizar os recursos de segurança oferecidos pelo WhatsApp, os usuários podem se resguardar significativamente contra a crescente onda de ataques cibernéticos neste ambiente de comunicação tão essencial em nosso dia a dia. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Conversas invisíveis no WhatsApp

No mundo digital de hoje, a privacidade se tornou um bem precioso. O WhatsApp, reconhecendo essa necessidade, oferece agora a opção de trancar conversas específicas, tanto em dispositivos Android quanto em iOS. Este recurso é uma bênção para quem busca manter suas mensagens pessoais e profissionais protegidas de acessos não autorizados.

Para Usuários Android:

Abra o WhatsApp e selecione a conversa desejada.

Pressione e segure a conversa até que um menu apareça.

Escolha a opção “Trancar Conversa”.

Defina um código de acesso ou use autenticação biometrica (impressão digital ou reconhecimento facial) para confirmar.

A conversa trancada será removida da lista de conversas e só poderá ser acessada mediante a autenticação correta.

Para Usuários iOS:

Abra o WhatsApp e pressione e segure a conversa que deseja trancar.

Toque em “Mais” e, em seguida, em “Trancar Conversa”.

Defina um código de acesso ou utilize a autenticação biometrica para confirmar.

A conversa será ocultada da lista principal e só poderá ser acessada com a autenticação correta.

Veja também: Como usar o “WhatsApp GÊMEO” e o que é essa configuração? Entenda

Segurança no WhatsApp

A segurança no WhatsApp não é apenas uma questão de privacidade, mas também uma barreira essencial contra golpes e fraudes cada vez mais sofisticados. Com a popularidade global do aplicativo, ele se tornou um alvo frequente para golpistas que buscam explorar vulnerabilidades e enganar usuários desavisados. Estes golpes vão desde a clonagem de contas até esquemas mais complexos de phishing, visando roubar dados pessoais e financeiros.

Portanto, funcionalidades como trancar conversas são mais do que meras ferramentas de privacidade; elas são componentes vitais de uma estratégia de segurança robusta, projetada para proteger os usuários de ameaças digitais.

Dicas para maximizar a segurança

Use um Código de Acesso ou Autenticação Biometrica: Escolha entre um código de acesso ou autenticação biometrica para adicionar uma camada extra de segurança às suas conversas.

Conversas Ocultas da Lista Principal: As conversas trancadas não aparecerão na sua lista principal, garantindo que permaneçam privadas.

Acesso e Destrancamento: Para acessar uma conversa trancada, será necessário digitar o código de acesso ou usar a autenticação biometrica. Você pode destrancar a conversa a qualquer momento seguindo os passos de autenticação.

Privacidade e Conveniência: Esta funcionalidade equilibra perfeitamente privacidade e conveniência, permitindo que você mantenha o controle sobre suas conversas mais sensíveis.

Com estas dicas, você poderá manter suas conversas no WhatsApp protegidas e “invisíveis”, assegurando que suas informações permaneçam confidenciais e acessíveis apenas por você. A era da invisibilidade digital chegou ao WhatsApp.

Veja também: Quer lucrar mais? Modo “vendedor” do WhatsApp disponível