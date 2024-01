Seu CPF está na lista para receber uma fatia dos R$ 2 bilhões do INSS?

Em uma movimentação significativa para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou a liberação de mais de R$ 2 bilhões em pagamentos atrasados. Esta iniciativa visa atender a mais de 210 mil segurados que possuem ações de benefícios previdenciários e assistenciais pendentes.

Essa medida representa uma conquista para milhões de brasileiros que dependem desses recursos para suas necessidades diárias. Neste artigo, detalharemos quem terá direito a esses pagamentos e como verificar se seu CPF está na lista para receber uma parte desses R$ 2 bilhões.

A liberação de mais de R$ 2 bilhões pelo INSS é uma notícia alentadora para os brasileiros que aguardam por esses recursos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

R$ 2 bilhões do INSS: Quem Terá Direito aos Pagamentos?

Os valores repassados pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) serão destinados aos segurados que ganharam causas contra o INSS em novembro de 2023. Para estar elegível, é necessário que o processo seja de até 60 salários mínimos, o que é classificado como Requisição de Pequeno Valor (RPV) e corresponde a R$ 78.120, conforme o piso vigente em 2023.

Os pagamentos serão feitos em uma conta aberta pelo tribunal em bancos públicos, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Para verificar a data do saque do pagamento, os segurados podem fazer a consulta de forma simples através do site do TRF correspondente.

Os valores destinados a cada TRF variam, sendo distribuídos entre a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões, englobando diversos estados brasileiros. Esta distribuição assegura que os recursos cheguem a um amplo espectro de beneficiários em diferentes regiões do país.

A liberação de mais de R$ 2 bilhões pelo INSS é uma notícia alentadora para os brasileiros que aguardam por esses recursos. Este pagamento não apenas proporciona alívio financeiro aos beneficiários, mas também reforça a importância do INSS como uma instituição vital para a segurança social no Brasil. Se você é um dos segurados com ações contra o INSS, é importante verificar se está na lista para receber esses valores e se informar sobre o procedimento para o saque. Com essa medida, o INSS e o CJF demonstram compromisso em honrar com os direitos previdenciários e assistenciais dos cidadãos brasileiros.

O Que São Requisições de Pequeno Valor (RPVs)?

Requisições de Pequeno Valor, ou RPVs, referem-se a pagamentos feitos pelo INSS para quitar dívidas resultantes de decisões judiciais, como os pagamentos mencionados acima. Estas são caracterizadas por valores que não excedem um determinado limite, estabelecido por lei, que geralmente é definido com base no salário mínimo.

No contexto do INSS, as RPVs são comumente utilizadas para pagar valores devidos aos segurados que ganharam processos judiciais contra a instituição, por benefícios não concedidos ou pagos incorretamente.

As RPVs têm um limite máximo de valor, que corresponde a 60 salários mínimos. Qualquer valor acima desse limite é pago através de precatórios. Ademais, as RPVs são processadas e pagas mais rapidamente em comparação com os precatórios, proporcionando aos beneficiários um acesso mais ágil aos valores devidos.