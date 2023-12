Tecnologias que vão arrebentar em 2024: 5 grandes novidades vêm aí

À medida que nos aproximamos de 2024, estamos à beira de testemunhar algumas das mais empolgantes inovações tecnológicas. Estas novidades prometem não apenas remodelar nosso cotidiano, mas também abrir novas fronteiras em diversos campos. Aqui estão cinco tecnologias emergentes que estão prontas para fazer um grande impacto em 2024.

5 grandes tecnologias para 2024

Confira:

1. Baterias Flexíveis: Flexibilidade e Inovação

Uma das tecnologias que se espera ganhar destaque em 2024 são as baterias flexíveis. Estas baterias revolucionárias têm a capacidade de se dobrar e flexionar, tornando-as perfeitas para dispositivos cada vez menores e mais portáteis. Sua flexibilidade as torna ideais para serem integradas em tecnologias vestíveis e outros eletrônicos compactos, superando desafios de incorporar fontes de energia em espaços reduzidos e de formatos variados.

2. Inteligência Artificial Generativa: Revolução no Local de Trabalho

A inteligência artificial (IA) generativa, que já vinha conquistando espaço em 2023, promete se tornar ainda mais acessível em 2024. Essa tecnologia não está apenas avançando em termos de capacidades técnicas, mas está fomentando uma verdadeira revolução nos locais de trabalho e no surgimento de novas indústrias.

Com o aumento do uso da IA generativa, principalmente em aplicações de processamento de linguagem natural (PLN), espera-se que as empresas possam lidar mais eficientemente com dados não estruturados e extrair insights valiosos para decisões baseadas em dados.

3. Combustível de Aviação Sustentável: Um Passo em Direção à Sustentabilidade

Outra inovação importante em 2024 é o desenvolvimento do combustível de aviação sustentável. Esse novo tipo de combustível oferece uma alternativa mais ecológica ao combustível de aviação tradicional, com potencial de reduzir drasticamente as emissões de carbono.

Produzido a partir de recursos renováveis, como óleo de cozinha usado e materiais vegetais, esse combustível promete ser um grande passo para tornar a indústria da aviação mais sustentável.

4. Metaverso para Saúde Mental: Novas Perspectivas Terapêuticas

O metaverso, que teve um início tímido, pode encontrar seu verdadeiro propósito em 2024, especialmente no campo da saúde mental. A realidade virtual (RV) dentro do metaverso pode oferecer novas abordagens para o tratamento de condições como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade e fobias. Estes ambientes virtuais permitem que terapeutas criem cenários simulados para tratar pacientes de forma segura e controlada, abrindo novos caminhos para terapias mais eficazes e acessíveis.

5. Cuidados de Saúde Facilitados pela IA: Avanços Médicos e Diagnósticos

A inteligência artificial está transformando o atendimento ao paciente e as práticas médicas. Ferramentas de diagnóstico baseadas em IA estão aprimorando a detecção de doenças e possibilitando uma medicina mais personalizada.

A capacidade preditiva dessas ferramentas permite intervenções mais precoces, enquanto chatbots e dispositivos da Internet das Coisas (IoT) com tecnologia de IA oferecem suporte contínuo aos pacientes. A IA está acelerando a descoberta de novos medicamentos e simplificando tarefas administrativas, aumentando a eficiência no atendimento à saúde.

2024 promete ser um ano de marcos tecnológicos significativos, com avanços que vão desde a energia sustentável até a saúde mental e física. Essas inovações têm o potencial de transformar não apenas a maneira como vivemos, mas também como interagimos com o mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos deste ano empolgante, é importante manter-se informado e preparado para as mudanças que estão por vir.

