WhatsApp permite rastrear alguém sem que seja descoberto

O aplicativo de mensagens WhatsApp é reconhecido como um das plataformas de mensagens mais utilizadas e versáteis em todo o mundo, ultrapassando mais de 2 bilhões de usuários ativos em escala global.

Um dos recursos mais incríveis oferecidos pelo app é a habilidade de compartilhar a localização em tempo real, o que é extremamente útil também para questões de segurança. Mas e se você pudesse rastrear alguém sem que a pessoa soubesse? Saiba mais detalhes sobre as possibilidades ocultas neste recurso, logo abaixo.

Entenda como é possível descobrir a localização e rastrear uma pessoa pelo WhatsApp sem que ela saiba disso.

Hora de dar uma espiadinha

O WhatsApp se destaca como um dos aplicativos de mensagens mais amplamente utilizados e versáteis em todo o mundo, com uma base de usuários ativos que ultrapassa os 2 bilhões. Uma das características notáveis oferecidas por essa plataforma é a habilidade de compartilhar a localização em tempo real.

Essa funcionalidade possibilita visualizar no mapa a posição de uma pessoa específica, bem como a estimativa de quanto tempo ela permanecerá naquele local. Entenda melhor esse recurso, logo abaixo.

Utilidade da localização em tempo real

A utilidade desse recurso é diversificada. Pode ser empregado para rastrear o trajeto de um membro da família ou amigo que está em deslocamento, seja durante uma viagem ou ao navegar pela cidade. No entanto, seu alcance vai além. A funcionalidade também pode ser utilizada para revelar a localização de um parceiro, caso haja suspeitas de infidelidade ou algum outro tipo de mentira.

Ativando a localização em tempo real no WhatsApp

É imprescindível que a pessoa a ser rastreada mantenha a funcionalidade de localização ativa em seu dispositivo móvel. Sem esse pré-requisito, o rastreamento não é viável. Portanto, há uma metodologia a ser seguida para identificar a posição de um parceiro, sem levantar suspeitas.

Descobrindo a localização sem alertar o parceiro

Para tal feito, não é necessário recorrer a aplicativos externos, uma vez que a própria plataforma do WhatsApp oferece recursos suficientes. Contudo, para o sucesso desse método, é fundamental que a pessoa ‘monitorada’ mantenha o GPS ativado e esteja conectada ao aplicativo, assegurando sua disponibilidade online. Caso contrário, o objetivo não será alcançado.

Pedindo ajuda de amigos em comum

Uma alternativa válida é a colaboração de um amigo em comum, disposto a ajudar na execução desse plano. Além disso, é essencial criar uma desculpa convincente para que o parceiro compartilhe sua localização em tempo real com esse amigo. Confira o procedimento simplificado:

Invente uma desculpa convincente que induza o parceiro a compartilhar sua localização em tempo real com o amigo ‘cúmplice’. Garantir que, ao efetuar o compartilhamento, o parceiro selecione a opção de duração de 8 horas, concedendo um período mais extenso para o monitoramento. Com essas etapas concluídas, será possível acompanhar discretamente os movimentos do ‘alvo’ , desde que a função de compartilhamento do WhatsApp permaneça ativa e a conexão online seja mantida.

Estes são os sinais de que alguém hackeou sua câmera

Criminosos a cada dia que passa, estão usando métodos mais modernos para aplicar seus golpes e um desses golpes, é através da câmera do celular das pessoas, através de aplicativos maliciosos, eles conseguem capturar imagens sensíveis e após isso, até extorquir as vítimas.

Contudo, há algumas maneiras de saber se isso está acontecendo com o aparelho celular, confira se sua câmera registrou fotos que o usuário não lembra de ter tirado, também verifique se o aplicativo da câmera está consumindo bastante memória ou não, tudo isso pode ser sinais que algo de errado está acontecendo.

E para que não tenha perigo disso acontecer, evite entrar em sites estranhos, onde o usuário não conhece a procedência, também, não é indicado realizar o download de aplicativos maliciosos.

Desconfiou de alguma coisa? Entre em contato com o suporte

O suporte do WhatsApp melhorou bastante nos últimos anos, ficando ainda mais acessível e sendo rápido nas respostas. Então, enquanto os usuários estão utilizando o mensageiro, caso desconfie que algo está errado ou se alguém quer aplicar algum golpe ou algo do tipo, é possível efetuar a denúncia diretamente para a equipe que cuida do aplicativo.

Para isso, basta abrir o aplicativo, ir em WhatsApp, após isso em configurações e por último em ajuda e fale conosco. Nesse momento, será possível descrever a dúvida e concluir clicando em “enviar pergunta”. Posteriormente, a equipe irá retornar com a resposta.

Caso não haja uma denúncia, é possível que a resposta para a dúvida esteja disponível na Central de Ajuda, lá há as perguntas mais frequentes com suas respectivas respostas.

Truque para encontrar empresas rapidamente pelo WhatsApp

Desde a chegada da internet e o advento da tecnologia, ficou bem mais fácil encontrar empresas no perímetro perto da residência do usuário, basta uma rápida pesquisa em qualquer motor de buscas. Contudo, agora é possível encontrar uma empresa com ainda mais facilidade, graças a uma nova funcionalidade do WhatsApp.

Trata-se do recurso chamado “Encontrar empresas”, onde é possível encontrar as empresas e entrar em contato com elas, sem nem sair do mensageiro, basta seguir o passo a passo: