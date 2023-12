Guia para sacar o FGTS inativo parado a sua conta; aprenda

Você tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? Se sim, talvez esteja se perguntando como sacar o FGTS inativo, sabia? Cada troca de emprego resulta em uma conta inativa, e o saque do dinheiro nela acumulado nem sempre é fácil. Acompanhe esta matéria e veja como proceder para botar a mão na sua grana!

Para consultar o FGTS inativo, basicamente você precisa de uma conexão internet e do aplicativo FGTS no seu celular. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O FGTS Inativo

Quando você começa a trabalhar de carteira assinada, uma conta FGTS é aberta no seu nome. Enquanto está vinculado à empresa, a conta se mantém ativa. No entanto, quando da rescisão do contrato, essa conta se torna inativa. Os valores acumulados ali, porém, não são perdidos e, em certas circunstâncias, podem ser sacados.

A consulta do FGTS inativo é importante para saber quanto dinheiro você tem depositado em uma ou mais contas de FGTS.

Como verificar se tenho conta do FGTS inativa?

Para descobrir se você tem uma conta do FGTS inativa, é fácil: basta fazer download do aplicativo FGTS no seu celular, fazer login com seu CPF e a senha cadastrada no sistema Gov.br .

Como consultar meu FGTS inativo?

Para consultar o FGTS inativo, você pode ligar para o número 0800 726 0207. Ou, usar o app do FGTS. Para isto, basicamente você precisa de uma conexão internet e do aplicativo FGTS no seu celular. Após instalá-lo, basta seguir este pequeno tutorial:

Abra o aplicativo FGTS; Na tela inicial, entre com seu CPF e a senha cadastrada no sistema Gov.br; Uma vez logado, você terá acesso a todas as suas contas FGTS, ativas e inativas. Para visualizar todas, clique onde diz: “Ver todas as suas contas”; Uma nova página será exibida. Nela, você verá todas as contas FGTS que foram abertas ao longo de sua carreira profissional.

Como sacar FGTS inativo?

Agora que você já sabe o quanto tem de FGTS inativo, vejamos como sacar esse dinheiro. O saque completo do FGTS inativo só é permitido em determinadas situações, mas há opções para conseguir seu dinheiro:

Solicite a migração para a modalidade ‘saque-aniversário’, que permite a retirada anual de uma parcela do seu FGTS. Para isso, acesse o aplicativo do FGTS, vá em “Meu FGTS”, escolha a opção “Saque-Aniversário” e siga as orientações disponíveis; Se preferir antecipar o saque-aniversário, procure uma instituição financeira que ofereça essa opção. Normalmente, permite-se a antecipação de até três anos; Caso a instituição da qual você é cliente não ofereça esse serviço, verifique a possibilidade com outros bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal. Lembre-se, essa alternativa envolve o pagamento de juros.

Portanto, observe os prazos, avalie as taxas e não se esqueça: o saque ou a antecipação interrompem o contrato de trabalho da empresa atual, tornando a conta inativa. Portanto, faça um planejamento financeiro consciente e aproveite da melhor forma esse recurso.

Saque-aniversário e sua antecipação

Essa alternativa permite o saque anual de uma percentagem mais uma parcela pré-definida pelo Governo do salário do trabalhador. Por outro lado, a antecipação do saque-aniversário permite a antecipação de até 12 parcelas do saque-aniversário, dependendo da instituição financeira.

Vale notar que o Governo tem debatido recentemente o fim do saque-aniversário. Portanto, aqui fica a nossa dica: se você tem FGTS inativo e não tem certeza sobre quando sacar, agora talvez seja o momento certo. Aproveite o recurso enquanto ele ainda está à disposição. O ‘meutudo’ é a ferramenta que você precisa para realizar esse saque. Rápido e eficiente, todo o processo é feito de modo digital e o dinheiro cai na conta em até um dia útil.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre o FGTS, continue nos acompanhando. Traga suas perguntas, nós trazemos as respostas, afinal, quem é que não gosta de um dinheirinho extra, não é mesmo?

