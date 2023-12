Agora é a vez do BARCO VOADOR; BMW deve criar o maior iate que voa

Se você é um entusiasta de embarcações de luxo e inovação, temos uma notícia imperdível: um iate que é quase um avião. Isso mesmo, um barco voador! E não é qualquer barco, estamos falando de uma parceria entre a construtora alemã de embarcações Tyde e o time de design da gigante da indústria automobilística, BMW. O projeto pretende dar vida ao maior iate com hidrofólios do mundo destinado para uso particular. Pronto para embarcar nessa novidade?

Embora apenas renderizações e algumas especificações tenham sido divulgadas até o momento, os detalhes do projeto são impressionantes!

Este anúncio inovador de embarcação híbrida entre barco e avião certamente agitará o mundo dos iates de luxo. (Foto divulgação)

Especificações do Iate Voador

Com o nome de “Open”, esse revolucionário iate promete encantar os fãs de tecnologia e navegação. Possui um comprimento de casco de 14,7 m e poderá ficar a 3,5 m acima da linha d’água graças aos seus hidrofólios ativos. Alimentado por dois motores elétricos de 100 kW, o iate é capaz de alcançar uma velocidade de cruzeiro de 25 nós, podendo atingir até 30 nós sem emitir qualquer tipo de poluição!

O sistema de alimentação contará com uma robusta bateria de 400 kWh que pode ser recarregada através de um ponto de energia convencional ou utilizando a energia forncedida pelos próprios painéis solares da embarcação. Esta maravilha da engenharia pesa cerca de 11,5 toneladas e possui uma autonomia para até 50 milhas náuticas navegando à velocidade de cruzeiro.

Luxo e Tecnologia a bordo

Além do design futurista e dos recursos de sustentabilidade, o Open também contará com itens e espaços que proporcionam todo o conforto para seus passageiros. A cabine principal terá lugar para duas pessoas, televisão, uma mesa de trabalho e um banheiro completo. Além disso, os convidados poderão relaxar na área dupla de espreguiçadeiras na popa e na zona de relaxamento no convés de proa.

Este luxuoso iate será equipado com um leme de dois lugares equipado com uma grande tela sensível ao toque, comandos ativados por voz, recursos de infoentretenimento e até mesmo um sistema de prevenção de colisões baseado em IA.

Embarcação Voadora: Em Breve?

Por enquanto, as informações sobre a data de lançamento e o valor de investimento para adquirir a Open ainda não foram divulgadas. Os interessados em se aventurar com essa inovação náutica devem entrar em contato diretamente com a Tyde.

Este anúncio inovador de embarcação híbrida entre barco e avião certamente agitará o mundo dos iates de luxo e fará tanto entusiastas quanto investidores esperarem ansiosamente para ver o Open em ação. Fiquem conectados para mais novidades desse avanço majestoso das embarcações!

Vale ressaltar que a união da Tyde com a BMW não veio à toa. A indústria automobilística tem se aventurado cada vez mais no universo náutico e aeroespacial, buscando diversificar suas linhas de negócios e levar sua expertise em design e engenharia para além das estradas. Com os automóveis elétricos já bem estabelecidos, o próximo desafio parece ser a conquista dos mares e céus através de embarcações inovadoras e sustentáveis.

Nesse cenário, espera-se que outras grandes montadoras sigam o exemplo da BMW, unindo forças a fabricantes de barcos para desenvolver veículos marítimos elétricos e, porque não, “voadores”. O projeto do iate Open, com seu design impressionante, seu aspecto ecologicamente correto e apelo luxuoso, certamente jogou uma luva para outras colaborações semelhantes no futuro. Afinal, estamos na era da inovação e a própria definição de “veículo” está em constante evolução.

