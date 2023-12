Como preparar a casa para receber mais dinheiro antes do Ano Novo

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é uma das celebrações mais importantes da cultura chinesa. É um período de renovação e prosperidade, e as pessoas costumam aproveitar a ocasião para fazer uma limpeza geral em suas casas e preparar o ambiente para receber boas energias. Assim também é o Ano Novo ocidental.

O Feng Shui é uma prática milenar chinesa que estuda a relação entre o homem e o meio ambiente. Segundo o Feng Shui, a energia vital, conhecida como Qi, circula por todo o universo e pode ser influenciada pela disposição dos objetos e dos móveis em um ambiente.

Aprenda o que fazer para arrumar a casa, segundo o Feng Shui, a fim de trazer mais dinheiro no Ano Novo.

A seguir, confira algumas dicas fundamentais para preparar a casa para receber boas energias e mais dinheiro antes do Ano Novo:

Limpe e organize a casa antes do Ano Novo

A limpeza é o primeiro passo para criar um ambiente harmonioso e convidativo. Retire o pó, limpe as superfícies e organize os móveis de forma que a energia possa circular livremente.

Abra as janelas e deixe a luz entrar

A luz solar é uma fonte de energia positiva. Abra as janelas e deixe a luz do sol entrar em todos os cômodos da casa.

Coloque flores e plantas em casa

As flores e as plantas são símbolos de vida e renovação. Coloque flores frescas em vasos e plante plantas em vasos ou no jardim.

Adicione objetos decorativos que representem riqueza

Os objetos decorativos podem ajudar a atrair energias positivas para a casa. Adicione objetos que representem riqueza, como moedas, sinos e estátuas de Buda.

Crie um altar para a prosperidade na casa

O altar é um lugar sagrado onde se pode prestar homenagem aos ancestrais e aos deuses. Crie um altar para a prosperidade e coloque nele objetos que representem riqueza, como moedas, sinos e estátuas de Buda.

Evite objetos quebrados ou danificados

Os objetos quebrados ou danificados podem emitir energia negativa. Descarte ou conserte todos os objetos quebrados ou danificados que você encontrar em casa.

Mantenha a porta da frente aberta antes do Ano novo

A porta da frente é a entrada de energia para a casa. Mantenha a porta da frente aberta para que a energia possa entrar livremente.

Evite dívidas antes do Ano Novo

As dívidas podem criar um sentimento de negatividade. Se você estiver com dívidas, faça um plano para pagá-las o mais rápido possível.

Seja generoso

A generosidade é uma atitude que atrai energias positivas. Seja generoso com os outros e doe para causas que você acredita.

Tenha pensamentos positivos

Os pensamentos positivos atraem energias positivas. Tenha pensamentos positivos sobre o seu futuro e sobre a sua prosperidade.

Ao seguir essas dicas, você poderá criar um ambiente harmonioso e convidativo para receber boas energias e mais dinheiro no Ano Novo.

Alguns truques adicionais

Além das dicas básicas, existem alguns truques adicionais que podem ajudar a atrair boas energias e mais dinheiro para a casa:

Coloque um espelho na frente da porta da frente.

O espelho irá refletir a energia positiva que entra pela porta. Coloque um sino na porta da frente.

O sino irá atrair boas energias e afastar as energias negativas. Coloque uma planta de bambu no quarto.

O bambu é um símbolo de prosperidade e crescimento. Coloque uma moeda chinesa no bolso.

Com um pouco de esforço, você pode criar um ambiente que irá ajudá-lo a atrair boas energias e mais dinheiro no Ano Novo.